Con cariño a La Parka

¿Dónde están los Psycholocos?

La Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD, como ya es costumbre cada semana.

Quiero empezar compartiéndoles que el próximo lunes 11 de enero se cumple un año del fallecimiento de La Parka, el máximo estandarte de mi casa, Lucha Libre AAA Worldwide.

Sin duda, es una fecha triste de recordar porque su partida dejó un hueco difícil de llenar tanto en el ring como en el corazón de nosotros, sus compañeros luchadores y sobre todo en el de la afición.

No es un secreto, ni una anécdota que no se haya contado antes, el gran amor que La Parka sentía por su público, por eso no le importaba quedarse mucho tiempo después de terminada una función, firmando un sinnúmero de autógrafos y tomándose la misma cantidad de fotografías, con tal de ver la sonrisa en el rostro de todos los niños que asistían a sus funciones.

Al respecto, tengo una anécdota personal que me gustaría compartir con ustedes. A mi hijo más pequeño, Luisito, le encantaba estar con La Parka, cuando lo veía en las oficinas de AAA, o en alguna arena, lo perseguía por todos lados y ambos se ponían a jugar como dos niños. Siempre le agradecí esos momentos de alegría que le brindó a mi hijo, y por eso el lunes 11 de enero, juntos lo recordaremos para darle mucha luz en el camino que ahora recorre. Y como La Parka les decía al final de esta columna...

¡Hasta la próxima!

