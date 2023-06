Monster Clown, un gran maestro

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD.

Poco a poco he compartido con ustedes la realización de este sueño llamado Psicópata del Ring Gym Center. Un sanatorio, como lo llamo, donde tienes la oportunidad de liberar tu mente, donde ejercitas tu cuerpo y fortaleces tus debilidades.

Y, por si fuera poco, puedes entrenar lucha libre, además de reencontrarte con grandes amigos como Monsther Clown, quien precisamente es nuestro maestro.

Sin duda, una experiencia invaluable ver a mi querido negro liderar el ring con los niños y los principiantes que formaron parte de la clase.

Con un enorme conocimiento de la forma en la que debe impartir su experiencia a las nuevas generaciones, inculcándoles, amor y respeto, por nuestro deporte, y posteriormente las armas básicas para desempeñarse en el ring.

Fue una tarde inolvidable que me hizo recordar grandes momentos de los Psycho Circus.

Monsther Clown es un máster de la lucha libre, que siempre ha estado conmigo. A través de los años que hemos convivido juntos le he aprendido muchas cosas, y por supuesto que no desaproveché su clase y me uní al grupo.

Estoy muy agradecido con Dios por llenarme de bendiciones. Estoy cumpliendo un sueño y es momento de ir por el siguiente. Ya les estaré contando.

Los espero en Psicópata del Ring Gym Center, Xola #69, entre Bolívar y Castilla, Col. Álamos. ¡Hasta la próxima!

