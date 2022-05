¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD, que hoy está de fiesta por su Aniversario 20.

Antes que nada quiero agradecer el apoyo que todos ustedes me brindaron durante la celebración de Triplemanía XXX Capítulo 1. Espectacular.

Fue muy conmovedor saludarlos y enterarme de que muchos viajaron desde diferentes lugares de la República Mexicana para estar conmigo en uno de los momentos más importantes de toda mi carrera.

Sin duda no fue una lucha fácil. Tal y como me lo esperaba, Canek hizo gala de su experiencia, pero pueden estar seguros de que no me quedé con nada y di lo mejor. Mi atención sigue puesta en Triplemanía XXX; así que de inmediato estoy iniciando mi preparación para enfrentarme ahora a Villano IV.

Insisto en que estoy dándolo todo y les comparto que estoy consciente de que la experiencia es el arma que también utilizará el Villano IV; además del enorme rencor que su familia siente por la mía. Así que ya tengo clara mi estrategia a seguir.

Como ustedes saben, la cita para el segundo capítulo de Triplemanía XXX será el 18 de junio en el estadio de futbol Caliente, en Tijuana, Baja California.

El de la frontera será otro gran escenario para una nueva celebración, y es que no podía ser de otra forma, porque se trata del aniversario de Lucha Libre AAA Worldwide, la empresa que le puso color a nuestro deporte.

Es un honor ser parte de su enorme historia y de poderla compartir con los mejores luchadores nacionales e internacionales. ¡Hasta la próxima!

