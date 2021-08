Triplemanía XXIX, de primer nivel

De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD. A una semana de la gran y exitosa celebración de Triplemania XXIX, no me canso de agradecer todo su apoyo que me dio la seguridad y el aliento para salir triunfador.

Asimismo, quiero mandar una felicitación enorme a Lucha Libre AAA Worldwide por tirar la casa por la ventana para realizar un evento de primer nivel, acoplándose a las medidas sanitarias requeridas por las autoridades en estos tiempos de pandemia.

También, a través de estas líneas quiero brindar mi reconocimiento para Rey Escorpión, que fue un digno rival que dejó todo en el ring buscando la victoria.

Muchas personas me han preguntado sobre la traición de mi hermana Goya Kong, pero sinceramente todavía no estoy listo para hablar de este tema, pero muy pronto lo haré para que ustedes sean los primeros en saberlo.

La verdad es que tengo muchas ganas de verlos, psycholokos, y por eso los espero hoy en mi tienda PsyKaza para pasar un rato juntos, tomarnos fotografías, firmarles sus máscaras y todo lo que ustedes quieran, porque los quiero.

Ahí nos vemos de 15:00 a 17:00 horas, y de verdad no saben cómo me ha ayudado su compañía para afrontar las últimas semanas. Sin duda han sido difíciles, pero me dejan la enseñanza de que cuando estás en familia, rodeado de amor, las penas son más llevaderas. ¡Nos vemos la próxima semana!

