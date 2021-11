Amaury exigió 'ojo clínico' en futuros fichajes del equipo

CHIVAS CON OJO CLÍNICO

Tras un fracaso más en la era de Ricardo Peláez en el Guadalajara, y donde no han visto nada de lo presupuestado y ofrecido al principio del mismo, y a cambio se han gastado dólares y ahorrado centavos, y tras asumir el fracaso por parte del dueño del equipo y cuerpo técnico en conjunto con los miles de problemas de comunicación, ego y trabajo que existe en el área deportiva y técnica de las Chivas, Amaury Vergara toma las riendas en su equipo y legado de su padre. Para empezar, les ha pedido tener ojo clínico, pero muy clínico, en las posibles contrataciones, intercambios o negociaciones, ya que no quiere repetir la historia de los últimos torneos, quiere y exige jugadores que antes de firmar platiquen y sientan el deseo y compromiso de jugar en Chivas, así sea promesa o figura. Futbolistas comprometidos y dedicados al 100 a un proyecto que enmiende los errores anteriores, ya que han puesto a los rojiblancos en la lona.

Amaury estará más metido en las decisiones finales y analizará a conciencia lo mejor para el equipo luego de escuchar a Peláez y Leaño como cabezas de Chivas.

Evidentemente, errores como la contratación de Oribe Peralta no se vuelven a repetir y más por la cantidad que se pagó y que fue heredada, ya que quien lo lleva hoy ya no está en el equipo, José Luis Higuera, quien ofreció dos millones de dólares en busca de un golpe mediático y atención a Chivas, un fracaso más de esa gestión, a cambio de dos goles y charlas de motivación a Eduardo López, quien también ya no está, y otros jóvenes en supuesto crecimiento.

Pero, antes de contratar les ha pedido comenzar a limpiar y delinear un plantel comprometido, y tanto Ricardo como Michel estarán armando la lista en busca de cambios que le den otra cara al equipo, de antemano se sabe que la cartera no estará llena como antes y entre más se pueda ahorrar y negociar de manera brillante es bienvenido en Chivas, quienes buscan darle otro sentido, de nueva cuenta, a este 'nuevo' intento de hacer bien las cosas.

CRUZ AZUL Y SUS 'REESTRUCTURACIONES'

Semanas atrás informamos la pelea interna en Cruz Azul por el control total del equipo. La Cooperativa y dueña del conjunto azul ha tomado más fuerza y luego del campeonato obtenido hace unos meses se les ha hecho mucho más fácil el pensar que pueden obtener otro título en el futbol mexicano de la mano de la cooperativa, y con ello la toma de decisiones, por lo que de a poco y desde hace unos meses han ido desplazando a la actual directiva encabezada por Álvaro Dávila, quien atada de manos sólo se hace de la 'vista gorda' y ve cómo los dueños del equipo toman, dirigen y por momentos invaden áreas que ni siquiera tenían que tomar por el control absoluto del Cruz Azul.

Se dirigen de manera directa con jugadores, negocian directamente con ellos, están en repetidas ocasiones en el club, están mucho más metidos, esto tiene al plantel un poco extraviado por desconocer a ciencia cierta a quién tienen que escuchar y bajo qué directriz. Incluso han arreglado el último pago del bono por ser Campeón de liga y que estaba pendiente, pero dentro del tiempo margen para su pago, y que estará finiquitado a más tardar a finales de mes.

Cruz Azul se encuentra en una etapa de transición y con cambios constantes y nombres que van y vienen, y que desde la llegada de la nueva directiva por parte de la cooperativa y luego de escuchar asesorías externas y recomendaciones que dieron al punto de contratar a Álvaro Dávila y su equipo, la institución se ha vuelto mucho más política y engendrado una guerra de poderes por su control y lo que representa.

Esperamos los próximos días para ver en qué termina esta historia, que no tendría el mejor de los finales o al menos el esperado, esto por la inminente salida de jugadores libres, que al club le costaron además de un esfuerzo importante muchos millones de dólares, y que dejan al equipo sin un peso por la finalización del contrato, un tema que también y en nada ayudó a la relación entre directiva y cooperativa, ya que la molestia es evidente por la partida gratis de Orbelín Pineda, una negociación que esperaban cerrar a su favor, la compra tan alta del Cabecita Rodríguez y que ahora nadie pone en mesa ni el 60 por ciento de lo que costó, y otros tantos que se van libres, en fin, una cadena de hechos que han dado en la intromisión de la cooperativa en el manejo del equipo.

