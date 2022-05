Amaury tuvo que intervenir para renovar a Vega en Chivas

AMAURY INTERVINO PARA FIRMAR A VEGA

¿Se acuerdan del “Gracias a Amaury por el esfuerzo e interés” que soltó Alexis Vega en la firma de su renovación frente a Ricardo Peláez? Bueno, esto tiene que ver básicamente porque hubo intensas charlas que duraron meses, y que al principio participaron más de 10 personas ente abogados, representantes, familiares, dueño, directivos, trabajadores de inteligencia deportiva del club, que llevaban a cláusulas de conducta y disciplina para el jugador, cláusulas de salida, acuerdos, etc. Éstas terminaron por reventar a la parte del jugador con los encargados de llevar la negociación, que en este caso era Ricardo Peláez y su hijo, quien también trabaja en Chivas como parte de la inteligencia deportiva del club. Ambas partes terminaron cansadas, molestas y lo que le sigue, pero en especial, la parte del jugador, al grado de que la gente que lo maneja y representa decidió pedirle al jugador que buscará directamente hablar y cerrar la negociación con el dueño del equipo, por lo que Amaury Vergara tuvo que intervenir de manera tajante, de nueva cuenta para cerrar la renovación, acordar la cantidad y tener a su afición contenta.

La intervención del dueño se dio a consecuencia de lo enlodado que estaban en el trámite los representantes y la parte deportiva de Chivas, ya que Guadalajara no podía permitirse la salida de Vega de manera libre, o que lo buscará Rayados, Tigres o hasta América, quien tenía en el radar al jugador en caso de no firmar con Chivas. Amaury cerró en días la firma para su propio beneplácito y para tener a la afición contenta y al propio jugador que le encanta la idea de jugar en Guadalajara y en México.

DIEGO AGUIRRE, NEGOCIO DE PROMOTORES

Por increíble que parezca el Guadalajara está en busca de entrenador, pese a los buenos resultados que les dio en la parte final del torneo y de manera interna, Ricardo Cadena, sin embargo, y como suele ser en los últimos años en Chivas es cambio de rumbo, pues Ricardo Peláez parece que tampoco le convenció el trabajo y a últimas semanas ha sonado el nombre del entrenador uruguayo, Diego Aguirre, como una opción importante para Chivas.

Imagino que los altos mandos de Chivas saben o están enterados que a este entrenador se le conoce por su pasado en Qatar y en Arabia, que se presume que trabaja muy bien, pero hasta ahí, y que cada torneo ha sido ofrecido a equipos de renombre, con dinero y que gusten de invertir cada torneo.

Diego Aguirre, que no dudo de su capacidad, es ofrecido torneo a torneo en México, suena más a un negocio de promotores para buscar colocar a su entrenador y luego comenzar a llenar de jugadores que dicte quien lo puso, a un tema de amigos entre directivos y promotores, que a una solución para Chivas o cualquier otro equipo.

Es increíble que a estas alturas del partido no vislumbren o abran los ojos quienes dirigen los equipos y no se den cuenta o se hagan de la vista gorda que cuando llega una propuesta así, que ha sido ofrecida al América,Tigres, Juárez, Cruz Azul y hasta Toluca, y no se den cuenta que tras bambalinas hay un tema de dinero y que es muy constante en las practicas del futbol mundial y mexicano.

Situación que Chivas hoy debe de cuidar y ponderar por encima de todo, ya que luego del gasto fallido en refuerzos de hace dos años la cartera no está tan llena y ni creo que los dueños del equipo estén dispuestos a dársela a manos llenas a Peláez, que por cierto, debe de ser mucho más inteligente y analítico para la toma de su siguiente decisión, ya que son de las más importantes luego de sus fracasos seguidos y que hoy lo tienen contra pared en Chivas.

Aunque más increíble es la poca confianza de la directiva en lo que creó Ricardo Cadena a base de trabajo y orden en su vestuario, al grado de regresar a Chivas a ser un equipo competitivo y que gracias a ello se lograron meter a la Liguilla. Hoy en día tendría que ser la primera y única opción para dirigir al Guadalajara el siguiente certamen, y no ofrecido por promotores, sino por un tema de confianza que nació entre cuerpo técnico y jugadores, respaldado por resultados a plena vista y no falsas promesas a la hora de tener un micrófono en frente, como estilan los directivos del Guadalajara.

Cuidado Chivas, que teniendo todo para competir y pelear, optar por una mala decisión puede llevarlo a donde se está acostumbrando a estar, en la lona y mirando hacia arriba a sus competidores directos, como América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ SIGUE PARA CHIVAS TRAS SU ELIMINACIÓN EN EL CLAUSURA 2022?