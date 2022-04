América, con calma en renovación de Memo; Berterame ni en planes

NO HAY PRISA POR RENOVAR A OCHOA

En América comienzan a llenar la reestructura de su plantel en ciertas posiciones para el siguiente torneo y sobre todo el futuro del propio equipo, por lo que en algunos casos la renovación se pondrá sobre la mesa y en otros la puerta de salida se abrirá.

Por lo pronto lo han llevado con calma, y para contratar a otro jugador, en especial extranjero, necesitan liberar la plaza, por lo que primero y como es costumbre, primero salen jugadores para luego contratarlos.

En el tema de la renovación de Guillermo Ochoa, la directiva lo lleva con calma, el portero mexicano tiene de contrato el presente certamen y el siguiente, es decir hasta diciembre de este año. Por tal motivo, las pláticas aún están con calma ya que la urgencia es en otras posiciones y la comunicación es directa y en buenos términos con el arquero mexicano, aunque la idea es sentarse con el portero y escuchar los planes que tiene y quiere para su futuro, sabedores de que ofertas le van a sobrar en especial de la MLS, donde es un apetitoso jugador y producto para llenar estadios y vender camisetas.

Por lo tanto, la decisión será tomada y evaluada por ambas partes en busca de lo mejor para ambos.

HOY, NADA CON BERTERAME

A últimas horas y bajo la presión de que el delantero de Atlético de San Luis, Germán Berterame, no ha renovado, el rumor de su posible llegada al América se ha desbordado. Hasta el día de hoy la directiva de Coapa no tiene ni idea de donde salió ese tema o se generó esa posibilidad, ya que en estos momentos no hay nada serio, firme o posibilidad de que Berterame llegue a Coapa, primero porque las plazas de extranjeros están llenas y segundo porque cuentan con tres delanteros que comienzan a tener un mejor cierre de torneo, por lo que para contratar a un delantero tendrían que vender a uno de los tres mencionados y para ello falta mucho, ya que tanto Henry Martín como Viñas cuentan con toda la confianza de la directiva y del actual cuerpo técnico y evidentemente la salida sería al Viejo Continente como primera opción.

MOLESTOS POR EL JUEGO DEL TRI

Luego de ver la fechas de los partidos de Selección Mexicana y en especial el que se jugará en una semana, varios equipos importantes están más que molestos por la fecha del encuentro y la concentración del cuadro mexicano, ya que esta a tres días de terminar el torneo y el riesgo de una lesión en la canchas de los Estadios Unidos por lo malo del césped y las condiciones se incrementa, por lo que cuatro o cinco clubes prestarán a sus jugadores pero a regañadientes y con ciertas recomendaciones para jugar, hasta ciertos minutos, esto derivado de que el calendario está más que apretado y ven inusual y muy riesgoso jugar un amistoso de selección en Estados Unidos a días de la última fecha y más con los equipos jugándose su posible calificación o escalar una mejor posición.

LISTA PARA MAÑANA

Cabe mencionar que esta lista saldrá el jueves y vendrá llena de jugadores de la liga mexicana por no ser Fecha FIFA. Destacan jugadores como Marcelo Flores del Arsenal, Alejandro Zendejas del América, Palermo Ortíz de Pumas, quien está suspendido para la Ida de la Final de la Concacaf Liga de Campeones y eso lo hace viable para llevarlo al juego de Selección Mexicana, ya que las fechas se empalman.

Contemplan jugadores de Tigres como Vigón, Córdova, algunos de Rayados y de Chivas, para concentrarse el domingo y viajar ese mismo día o el lunes a primera hora.

