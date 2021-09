América ya tenía refuerzo español, pero la esposa no quiso

SE CAE FICHAJE ESPAÑOL; FRENAN SALIDA DE BENEDETTI

Parece que la plaza de extranjero para las Águilas del América no tiene punto final, y en esta ocasión, luego de la lesión de Renato Ibarra, que está fuera todo el torneo, se abrió un lugar más y de inmediato la directiva se puso a buscar refuerzo de la mano del cuerpo técnico. A petición de Santiago Solari buscaron en el mercado europeo, en España para ser precisos, donde encontraron el volante por derecha que querían y él estaba dispuesto a jugar en México, con todo arreglado para la firma, pero el jugador español no firmó el contrato porque la esposa no quiso viajar y menos vivir en México, situación que puso contra las cuerdas a la directiva, que intentó convencerlo pero no pudieron.

Esto generó un efecto carambola, ya que en los últimos días la salida de Nicolás Benedetti a Mazatlán estaba arreglada, pero, la caída del fichaje europeo propició que América frenara su salida, ya que en caso de no encontrar al volante que buscan en los próximos días cerrarán la cartera y se enfocarán en recuperar a Benedetti para que sea el jugador que esperan desde hace mucho tiempo. El colombiano sabe de esta posibilidad, por ello está detenido su fichaje a Mazatlán, aunque también sabe que hay otra oportunidad de refuerzo y que buscarán negociar este día y máximo el viernes para tenerlo la siguiente semana. En caso de no cerrarse este fichaje, Benedetti se quedaría en el América, donde estaría dispuesto a sacrificar posición para adaptarse a su nueva encomienda como volante por derecha.

PLAN B: QUE RAÚL VIAJE A PANAMÁ Y COSTA RICA

La Federación Mexicana de Futbol no quita el dedo del renglón sobre la concentración de Raúl Jiménez para la presente Fecha FIFA. Su club se ha negado bajo el argumento de que México está en semáforo rojo para el mundo por temas de pandemia y además de que al regresar a Londres estaría dos semanas aislado para evitar propagación o un contagio por Covid-19, sin embargo, FMF ha acudido a FIFA para pedirle interceda en este tema y logre la liberación del jugador, sin embargo ha sido sin éxito alguno, por lo que sondean la posibilidad de que Jiménez esté para los dos siguientes juegos de la selección, es decir, no se concentre en México y viaje de Londres a Costa Rica, donde sí puede volar, y evite la estancia en México perdiéndose el juego frente a Jamaica. En caso de que se rechace esta posibilidad y no liberen al delantero, Martino y compañía ya tienen con el grupo a Santiago Giménez, quien estaba desde el lunes concentrado con la Selección Sub 21, respetando el buen momento del delantero de Cruz Azul y el seguimiento que ha hecho el cuerpo técnico de la selección mayor al jugador, para que pueda entender de inmediato la idea de juego. La FMF y la Dirección de Selecciones Nacionales esperará hasta esta tarde para tomar la determinación en el tema de Jiménez.

DE 'AMERICANISTA' A BLAUGRANA…

Por increíble o inverosímil que parezca, el ahora refuerzo del Barcelona y nacido en Países Bajos, Luuk de Jong, estuvo a una firma o una llamada de convertirse en jugador del América en la era de Miguel Herrera. Incluso el papá y representante del jugador viajaron a México, estuvieron en la Ciudad de México para conocer las instalaciones, para entrevistarse en el club, conocer la ciudad, hablar con Miguel Herrera, la zona donde viviría, pero al final se quedaron esperando la llamada para finiquitar el contrato, ya que no todos los días realizas un viaje de Países Bajos a México para charlar solamente de posibilidades y de futbol, venían a firmar su contrato con las Águilas. Sin embargo, al final del tiempo les ofrecieron la posibilidad de Roger Martínez, en ese momento en el Villarreal, y se decidieron por el colombiano, años después esa estructura del América no está, el cuerpo técnico cambió, Roger no funcionó como figura y de Jong está en el Barcelona…

