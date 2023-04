Así será la lista del Tri para el amistoso vs Estados Unidos

SIN CHICHARO, PERO… CON MALAGÓN,

ROCHA, VEGA Y OTRAS SORPRESAS…

Mañana darán a conocer la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Estados Unidos en una semana, un listado que por los tiempos del torneo y lo apretado del calendario costó mucho trabajo para su formación, sin embargo, será una liga que arroje una buena base de jóvenes y algunos veteranos que conocen a conciencia el juego de Diego Cocca. Además de bajar considerablemente el promedio de edad, al promediar 26 años y en Qatar el listado era de 30 años en promedio.

Un listado que busca mucho más en forma mostrar la idea de Cocca e intentar a como de lugar vencer a los Estados Unidos y así tener más oxígeno para laborar. Tres equipos aportaron cuatro futbolistas (Chivas, Pachuca, América) y Rayados, por su calendario de liga aportó dos futbolistas.

El listado de mañana presenta novedades importantes que le darán otra cara a la Selección Mexicana. Sin embargo, al que muchos esperaban no se leerá, primero porque no trae ritmo, ya que en seis meses ha jugado 35 minutos, no está en su mejor forma física y el cuerpo técnico prefiere esperar el llamado de Javier Hernández, quien además tiene que comprender que su nuevo rol en el Tri es detrás de Santiago Giménez y Henry Martín.

El listado sale el jueves porque algunos jugadores han entrenado por separado y presentan algunas molestias físicas, por lo que están a la espera del último reporte médico para saber su situación y ratificar o declinar su convocatoria.

Cabe señalar que luego de que el cuerpo técnico informara la lista, Rodrigo Ares de Parga fue el encargado de hablar con cada uno de los diferentes presidentes de equipos para informar de su convocatoria y el porqué de ella, al tiempo de escuchar las diferentes necesidades de los conjuntos y hacerles ver la importancia del juego para la Selección Mexicana y el cuerpo técnico, y evitar la confrontación o que los entrenadores caigan en las frases como las de “mano es Fecha FIFA, entonces no los presto”, como en el caso de las Chivas de Paunovic, quien tiene o tenía poco conocimiento sobre el tema y este tipo de juegos a nivel Selección Mexicana.

La lista tendrá 23 jugadores, entre los que destacan el llamado de Alexis Vega, Luis Malagón, Víctor Guzmán de Monterrey, y el mediocampista del Atlas, Aldo Rocha, un tipo que conoce a la perfección el sistema de Cocca y que ayudará con su experiencia en un juego difícil frente a Estados Unidos.

Esta sería la lista de 23 futbolistas que se concentrará el domingo para viajar el lunes a Phoenix, cabe señalar que algunos de estos presentan molestias físicas y están a la espera de recibir luz verde para viajar y concentrarse.

PORTEROS

Luis Malagón

Carlos Acevedo

Antonio Rodríguez

DEFENSAS

Israel Reyes

Néstor Araujo

Gilberto Sepúlveda

Jesús Gallardo

Kevin Álvarez

Víctor Guzmán (Rayados)

Julián Araujo

Omar Campos

Alan Cervantes

MEDIOS

Aldo Rocha

Fernando Beltrán

Luis Chávez

Carlos Rodríguez

Erick Sánchez

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Uriel Antuna

DELANTEROS

Roberto De la Rosa

Oziel Herrera

Henry Martín

