Chivas 'volvió a cargar' por Orbelín Pineda

CHIVAS, DE NUEVO POR ORBELÍN

Las Chivas no desisten en su intento de reforzar a su plantilla de la mejor manera y así tener más posibilidades de regresar a los primeros lugares y pelear por el campeonato, luego de que hace unas semanas buscaran a Orbelín Pineda y el propio jugador manifestara su deseo de quedarse en Europa.

Chivas no quita el dedo del renglón y de nueva cuenta lo han buscado para intentar cambiar su opinión y al menos piense la opción del Guadalajara y así pueda y tenga más posibilidades de jugar a meses del Mundial y pueda entrar en la nomina final de 26 para Gerardo Martino. Chivas intenta convencer a Pineda de regresar al Rebaño y así ambos cumplan con un objetivo real del equipo de tener una mejor plantilla para el siguiente certamen y del jugador tenga los minutos que hasta este momento no tiene y ni tendrá con Coudet de mantenerse en el Celta.

Cabe mencionar que la parte que maneja a Orbelín y que lo llevó al Viejo Continente trabajan o buscan una propuesta que al jugador le den minutos dentro o fuera de la institución a la que pertenece, aunque por el momento no la han obtenido, por lo que el interés de Chivas toma un nivel de importancia para el jugador, por lo que el conjunto mexicano lleva las de ganar.

En los últimos torneos y antes de que Amaury Vergara no metiera las manos en el armado y diseño de su equipo, todo se iba en sondeos y preguntas, para tomar decisiones a base de dinero, ahora las contrataciones de Chivas son pensadas y evaluadas directamente por el dueño del equipo, que en las últimas firmas de contratos y renovaciones ha jugado un papel preponderante y fundamental.

AMÉRICA CON SOBRECUPO, OTERO VE LA SALIDA

América, como muchos o la mayoría de los equipos de los equipos de la Liga MX tienen sobrecupo en sus plazas de extranjeros o de jugadores no formados en México, por lo que antes de contratar tendrán que cortar, vender o dar de baja a uno de sus contratados. Con la llegada de Jonathan Rodriguez a las Águilas se necesita un espacio y luego del torneo que recién terminó, la puerta de salida está muy cercana a Juan Otero, proveniente de Santos, que se la pasó gran parte del certamen lesionado, no generó y ni cerca estuvo de cumplir las expectativas de su afición y equipo, el colombiano sabe que el equipo le busca opciones fuera de Coapa, por lo que la maleta la tiene lista.

Otro que se manejó su salida en compra al Viejo Continente es el central Sebastián Cáceres, quien según su representante tiene opciones de ir a jugar a España, por lo que la directiva no le cierra las puertas ni le detiene el crecimiento, sin embargo, en los escritorios del equipo no hay ninguna oferta o alguna llamada preguntando por el central uruguayo.

En el tema de Federico Viñas, que tanto se ha hablado y mencionado una salida, el club y cuerpo técnico lo contemplan para iniciar el campeonato y por ahora se mantiene en el equipo, y digo por ahora porque de llegar una oferta importante y real y que convenga al club y convenza al jugador de abandonar el Nido se analizaría de inmediato y se buscaría darle salida, pero por ahora no hay nada con Viñas.

IRRECHAZABLE OFERTA DEL TOLUCA

Tigres no tenía en mente deshacerse de Carlos González, incluso es un jugador que desde que jugaba en Pumas le llenaba el ojo a Miguel Herrera, sin embargo, Toluca no sólo preguntó, sino que dejó sin margen de maniobra a la directiva de Tigres, ya que luego de lo que pagaron a Pumas por el delantero, dieron un precio a los Diablos, y estos de ninguna manera se achicaron, al contrario, sacaron la cartera y su respuesta fue: Lo queremos y lo vamos a pagar, por lo que los felinos no pudieron negarse a venderlo, sabedores de que es un buen jugador, ganará muy bien en Toluca y a Tigres le dejará una plaza libre y además una lana que no les hace falta, pero que nunca sobra en busca de contratar a jugadores que refresquen el plantel y sumen en la búsqueda del título.

