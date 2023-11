Tal y como lo platicamos hace dos semanas y con más amplitud hace una semana, en Cruz Azul la reestructura ha comenzado poco a poco, conjuntando piezas que desde el ojo de los asesores de la Cooperativa y del mismo equipo puedan darle esa dosis de frescura y credibilidad al equipo, al tiempo de tranquilidad a la afición.

Dos cambios en los que ya se trabajan desde hace semanas es en quien será ahora el director deportivo y el entrenador para el siguiente certamen, independiente del resultado o sí avanza o no al Play-In, de nueva cuenta la búsqueda va a un exfutbolista de La Máquina quien conoce las entrañas y defendió el escudo; sin embargo, tanto asesores como directivos no se han dado cuenta de que el problema real no es a quién traer o quién darle la responsabilidad, el problema en Cruz Azul es la manera en que trabajan, en que plantean “su proyecto” en que lo desarrolla.

La directriz de La Máquina está extraviada, un equipo que ha quemado cartuchos de manera infame, un equipo que no ha mostrado cohesión, disciplina y sobre todo orden interno que le ha dado al traste segundo a segundo.

Y si esta misma directiva no delega y acciona de mejor manera, llegue quien llegue seguirá igual que a todos, al no contemplar un plan libre de menaje y autoridad que sea reflejada y proyectada hacia el plantel, lo mismo a nivel del cuerpo técnico, mientras el técnico no tenga la voz de mando absoluta en su equipo difícilmente operará de distinta manera, ejemplos los dos últimos entrenadores: Ricardo Ferretti, un entrenador duro, experimentado, con carácter y que le gusta tener todo el control, lo echaron por no obedecer. Joaquín Moreno, un técnico con poca experiencia, de personalidad sumisa, institucional, lo van a echar porque no contagió al plantel, no se la creyeron, así la directiva cementera.

El que era un paraíso para trabajar se ha convertido en un infierno por la manera en que se trabaja y los hacen trabar. El problema no son los nombres, sino quien pone esos nombres. Cruz Azul necesita cabeza, no manos.

MOLESTOS Y CON "MIEDO"

Tras un torneo en donde cada semana el tema arbitral, el diferente criterio aplicado por los silbantes, las jugadas polémicas, el mal uso del VAR y la inmensidad de jugadas en donde el arbitraje mexicano no juzgó de la mejor manera o con diferente criterio tienen a los clubes en su totalidad incómodos y molestos y algunos hasta con temor de expresar su opinión o su hacer uso de la palabra por temor a represalias para la fase final, ya que los antecedentes dictan que cuando se quejan en automático al siguiente se las cobran como en su momento al América con César Ramos, Rubens Sambueza, Miguel Herrera, ahora Antonio Mohamed, también lo vivió Ricardo Ferretti, entre otros.

Por lo que en la siguiente asamblea de Primera División pedirán a detalle lo que se está haciendo do en el arbitraje mexicano, en especial en la parte técnica, ya que el trabajo de la semana no se ve reflejado el fin de semana, área de trabajo que atiende un heredero de la anterior administración y que desde su llegada no se van logros o alcances, sino todo lo contrario, el arbitraje mexicano en su peor momento y falto de credibilidad, área que corresponde al exárbitro chileno, Enrique Osses.

Incluso han notado que algunos o contados árbitros que mantenían su nivel hoy lo han perdido y en las últimas semanas han tenido actuaciones deplorables y llenas de críticas, por lo que para los clubes de la Liga y la FMF es urgente hacer algo para mejorar el tema arbitral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ¿EL MAL PASO EN LIGA MX ‘CONTAGIÓ’ AL RESTO DE SUS CATEGORÍAS?