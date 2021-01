Cruz Azul quiere vender a Cabecita Rodríguez

UN DOLOR DE CABECITA…

La directiva quiere vender a Jonathan Rodríguez. El 'Cabecita' quiere salir de Cruz Azul. El jugador es consciente de que tienen en la mesa una oferta formal por sus servicios, ya no quiere o ha perdido el compromiso de seguir en Cruz Azul, sumado a que la plana mayor busca colocarlo desde que terminó el torneo. La situación es que esperaban colocarlo en el mercado local tras lo hecho en el certamen anterior en una cifra no menor a 10 millones de dólares, sin embargo, ante la situación económica no recibieron nada de lo que pretendían, o un intercambio para llevarse al uruguayo.

No será la primera oferta que le llega de China, esta segunda es formal, el tema es que es por la mitad de lo que costó, la oferta del balompié asiático es por alterador de seis millones de dólares, situación por la que presiona su salida con la intención, imagino, de cobrar cerca del doble de salario en la liga asiática, sin embargo, la directiva está contra la pared ante la presión del jugador y la oferta que llega a la mitad del costo de compra y que no llena al 100 lo que esperaban y quieren por su jugador.

HUGO SÁNCHEZ Y CRUZ AZUL

Luego de quedar en buenos términos con Cruz Azul tras no llegar a un arreglo, ya que la directiva cementera le pedía a Hugo Sánchez que del mismo salario le pagara a su cuerpo técnico, el cual le puso la directiva (Pérez y Moreno) y que desató la molestia de Sánchez Márquez para decir no a tal propuesta y por ende a Cruz Azul, y después de los señalamientos entre Hugo y Jaime Ordiales, ambos personajes tuvieron una charla para aclarar las cosas y mantener la propuesta y oportunidad de regresar a la banquillos en caso de que a Juan Reynoso no le vaya bien en el equipo y las cosas se mantengan como hasta ahora en la institución celeste. De esta forma, Hugo sería la primera opción para tomar el cargo en caso de ser necesario, por lo que Hugo Sánchez cambió el discurso y se mantiene al margen y a la espera de oportunidades.

SUS SALARIOS LOS MANTIENEN

Tras casi dos meses de anunciarlos como transferibles, al considerar que ya no tenían lugar en el primer equipo de las Águilas, Andrés Ibargüen y Roger Martínez se mantienen en el plantel por sus contratos, no por una nueva oportunidad que les quiera otorgar Santiago Solari. Ambos futbolistas no han encontrado equipo que guste de llevarlos y pagarles el alto salario a cada jugador, tema que ha dificultado las negociaciones con varias instituciones que cuando preguntan por los costos y salarios cuelgan el teléfono o deciden retirarse. Hasta el momento América no tiene en mesa ninguna oferta clara ya sea de venta, préstamo o intercambio, por alguno de los colombianos. En Coapa saben que les restan 10 días para colocarlos en el mercado y así puedan reforzar su plantilla para el presente torneo.

RAYADOS, SIN MOTIVO PARA CASTIGARLO

La Liga MX tiene plena constancia de que Rayados cumplió con los resultados y calendario establecido para la entrega de pruebas y así poder jugar frente al América.

Para la Liga MX, Rayados, como el resto de los equipos que han tenido participación en lo que va del torneo, han cumplido con los protocolos y las obligaciones impuestas, por lo que no hay forma ni motivo para sancionar a Monterrey por la supuesta alineación de jugadores con síntomas, al no haber ningún motivo, ya que de inmediato quedarían inhabilitados para jugar hasta que no den negativo, por lo que ahora se concentran en los resultados tanto de jugadores de América como de Rayados para dictaminar lo que se viene para el calendario entrante del certamen.

