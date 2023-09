Delegar y equilibrar

El lunes pasado se reunieron los dueños de equipo del futbol mexicano a 100 días de la instalación del nuevo proyecto encabezado por Juan Carlos Rodríguez, al tiempo de sentar las bases para la Asamblea de diciembre próximo en donde se decidirán temas de importancia para el futbol mexicano. Sin embargo, en la reunión del lunes pasado se sentaron bases para buscar e invitar a los dueños del balón a delegar funciones, dejar operar a la nueva estructura sin peros ni regañadientes, a confiar en el proyecto para luego cobrar sus frutos de este trabajo, al mismo tempo, pensar en que el balompié mexicano necesita equidad, le urge que todas las sillas de la Asamblea tengan el mismo valor y sean escuchados con la misma atención.

Que los apellidos rimbombantes y que siempre se relacionan con el poder y control del futbol mexicano suelten esa soga y comiencen y aprendan a delegar sin preguntar y a ver operar a su empresa llamada futbol mexicano sin tantas interrogaciones. Una puesta valiente y arriesgada de Juan Carlos Rodríguez y su grupo, ya que anteriormente jamás se hubiera puesto mesa el equilibrar el poder en la FMF de manera equitativa y que todos tengan el mismo peso.

La principal interrogante para este plan es que los dueños acepten que su negocio sea manejado por un tercero y vigilado por ese mismo y que lo decidido sea informado y no cabildeado, una idea que al fútbol mexicano como industria y empresa le hace mucha falta para su credibilidad, su producto, comercialización y competencia, ojalá y los propietarios tengan la misma visión de apoyo y comiencen a ver su futbol en su casa.

CRUZ AZUL DEL CIELO AL INFIERNO

Cruz Azul ha pasado de ser el paraíso, el auténtico cielo para trabajar y estar, a convertirse en un infierno. Este equipo hoy en día no cuenta con un buen asesoramiento, un líder que lejos de buscar el conflicto para salir a despotricar y “reacomodar” la situación, brilla por su falta de manejo, un técnico que está siendo rebalso por la presión, pese a conocer como pocos la institución, una directiva de primer orden que parece que no es escuchada y que tampoco se han hecho pesar y valer, un plantel que lejos está de ser tomado como un verdejo equipo contendiente como obedece la historia de esta institución.

Cruz Azul está pagando sus propias factura, sus malas decisiones, su formación al “vaporoso” y sobre todo lo benévolo que ha sido el equipo con todos los que están y han estado, un equipo que ha sido maltratado y por momentos olvidado, una institución que lo valioso que tiene es el afecto y adoración de su siempre afición, a la cual la han maltratado constantemente.

Hoy no debe de sorprendernos lo mal que está el equipo o lo mal que se ve o los discursos “tribuneros” de sus directivos, hoy Cruz Azul ha dejado de ser el paraíso para convertirse en el suplicio.

LA RÉPLICA

En ocasiones no gusta lo que se publica o lo que se dice, siempre y cuando sea con respeto y con pruebas. En esta ocasión tengo argumentos e información directa y corroborada para informar de que América buscó a Agustín Marchesin en diciembre y hace un par de meses vía su representante, Daniel Bolotnicoff. Como el propio Agustín a negar que el tema económico fue lo que lo separo de volver al futbol mexicano

Si el representante no le informó, no quiso que su jugador se enterara o de plano no le dio la importancia, ya que América en diciembre no contaba económicamente con lo que pedirían para regresar al portero argentino al futbol mexicano eso es otro boleto. El contacto existió y esperemos que Marchesin en meses entrantes cumpla con su deseo de volver a la liga mexicana y al América.

