Derrota vs USA unió más a la Selección Mexicana

LA ORO, UNA OBSESIÓN

Luego de la derrota sufrida frente a Estados Unidos las críticas y señalamientos no hicieron mella al interior de la Selección Mexicana, al contrario, fortaleció al grupo y los condicionó y motivó a ganar la Copa Oro a como de lugar. Incluso, el capitán Andrés Guardado fue la voz cantante en el vestuario, que luego de ofrecer una disculpa por el penal fallado, el jugador del Betis invitó a sumar a su grupo y mentalizarse en vencer a Estados Unidos y a cualquier rival que les toque enfrentar de la zona y de poder ser con amplio margen, mejor. La Copa Oro es para México una obligación, pero a raíz de la derrota frente a Estados Unidos el grupo adquirió el torneo como una obsesión para así ratificar que es el gigante de la zona. Guardado y compañía fueron claros y directos con sus compañeros: “Tenemos que ganar la copa y demostrar que somos los mejores a como de lugar”, mensaje que fue bien recibido y captado por el grupo y cuerpo técnico.

MARTINO LES PIDIÓ NO PENSAR EN EL RESULTADO

De igual modo, otro que tomó la palabra en el grupo al final del encuentro frente a Estados Unidos fue Gerardo Martino, para muchos normal, pero la realidad es que el técnico de la Selección Mexicana nunca habla con los jugadores al término del partido, nunca se manifiesta o comparte sus inquietudes o resumen en el grupo, por ello sorprendió al equipo pero para bien, ya que el estratega del tricolor les pidió que se fueran con un análisis positivo del desempeño y de la manera en que jugaron, pues había sido uno de los mejores partidos del cuadro mexicano en lo colectivo. Asimismo, les pidió que dejaran de lado el resultado, que en ese momento y para el entrenador era importante, pero no trascendental en el crecimiento del conjunto para lo que venía, refiriéndose a Copa Oro y eliminatorias mundialistas, momento que el grupo respondió de manera positiva y a darle la vuelta a la página, por eso todos en sus declaraciones pidieron un discurso positivo del partido.

CHUY SIN RENOVAR, ESPERA PROPUESTA

Luego del campeonato y de unas merecidas vacaciones, algunos jugadores de Cruz Azul continúan a la espera de cerrar su renovación de contrato con el actual Campeón, uno de ellos es Jesús Corona, quien ha tenido charlas con su directiva, pero sin ningún acuerdo hasta el momento, nada cerrado. El portero de Cruz Azul está a la espera de recibir por escrito la propuesta que le hará la institución para renovar un año más con opción a otro y en caso de no ser satisfactoria seguir en pláticas y acuerdos para mejorar la propuesta. La intención del portero mexicano es quedarse en el equipo y pensar a futuro en un retiro con esa misma playera y en ese lapso buscar más campeonatos.

LE RECOMENDARON SALIR DE QATAR

La llegada de Héctor Moreno a Rayados, además de ser una excelente contratación por la manera en que llega, es un compromiso doble, ya que el central tiene la obligación de ser titular y ayudar al equipo a llegar a la Final y obtener el título en un año. También tiene la necesidad de subirse al barco mundialista, por ello su regreso al continente americano, ya que de no ser a Rayados, que por cierto lo sigue desde antes de irse a Qatar, pero en ese momento no le interesó, también la posibilidad de la MLS era latente, ya que la recomendación de Gerardo Martino es que estuviera activo y en competencia a buen nivel, por lo que le sugirió no descartar alguna posibilidad de jugar en México o en Estados Unidos para mantenerse activo y en el radar de Selección Mexicana si es que aspira a un Mundial más, por lo que al central mexicano le cayó como anillo al dedo la opción de Aguirre en Rayados.

