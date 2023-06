Por más raro que suene, la factura del peor Mundial jugado para México de los últimos años se sigue pagando, y hoy Diego Cocca y compañía son los menos culpables o responsables de lo ocurrido en Qatar, sin embargo, la mejora en que se construyó la estructura, la manera en que se designó al entrenador no dejó contentos a nadie ni muchos menos a más de 12 dueños de equipos que buscan que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez se acomoden las cosas.

Hoy esta estructura de selecciones nacionales está y estará siendo evaluada hasta lograr resultados positivos, la razón es que cuando estaba Yon De Luisa, la manera de hacerle ver sus errores y fracasos era restándole áreas de operación y control y lo hicieron al crear el comité de selecciones nacionales, dándole a Mikel Arriola más poder sobre la liga y el control de la Liga Femenil, dejando el área de presidencia de la FMF sin margen de maniobra más que sus cargos honorarios en Concacaf y FIFA.

Ahora, cuando convencen a Juan Carlos Rodríguez de tomar las rindas de la FMF, una de las peticiones en especial era regresar el mando y control de selecciones nacionales a su poder, lo mismo que la ejecución y los planes de desarrollo para la Copa del Mundo del 2026, lo que algunos dueños o uno en especial determinó como “su Mundial” por lo que de inmediato fue otorgado el control de selecciones a la nueva administración, y de inmediato comenzaron a trabajar y construir su nueva estructura, pero al encontrarse con los torneos de verano de selección mayor (Liga de Naciones y Copa Oro) dejaron que siguiera el flujo de Diego Cocca, ya que no había tiempo de evaluaciones o cambios, aunque las peticiones explícitas es vencer a Estados Unidos y ganar la Copa Oro a como de lugar, de lo contrario esos mismos resultados puedan empujar la salida no sólo de todo el cubierto técnico, sino de los directivos de selección mexicana, incluso el propio Duilio Davino que va llegando y que se unió al proyecto por invitación de Rodrigo Ares de Parga, a quien tentativamente le ofrecieron un contrato a largo plazo, terminó siendo un contrato por tres o cuatro meses para ser evaluado el trabajo y resultado. Después de ello analizar si continúa el proyecto.

Y los cambios seguirán en todas y cada una de las áreas, poco a poco sumarán al proyecto las personas de confianza y con las que ha trabajado mucho tiempo Juan Carlos Rodríguez para ir haciendo su propia estructura, es por ello que más de 12 dueños del futbol mexicano reiteraron su apoyo unánime a su proyecto y a solicitud personal solicitaron temas como urgencia, que no tenían que quedarse en el tintero como el quitarle y restarle poder a Iñigo Riestra en la Secretaría de la FMF y en el arbitraje mexicano, un tema que a más de 12 dueños los tenía hartos, cansados y preocupados, y de inmediato se actuó.

Por esta razón es que Diego Cocca y su cuerpo técnico está en evaluación y allá espera de resultados positivos, de lo contrario puede verse en seria dificultades su futuro en selección.

MOLESTOS E INCÓMODOS

A los jugadores sólo les hace falta localizador o grillete. Molestia en general por la concentración de selección mexicana, distancias y de nueva cuenta por un tema hablado antes y después del Mundial, el no alejar a la selección mexicana del ambiente y del evento en general y lo volvieron a hacer, parece que el aléjate a la selección mexicana de todo les da la tranquilidad que hoy no tienen, pero, lo que no se han dado cuenta es que todo lo contrario, que hoy el grupo está molesto, incómodo e incluso el propio staff, cuerpo técnico no están satisfechos por la manera en que se desarrolla la concentración, todo alejado, sin sentir lo que es Las Vegas más que las luces de su habitaciones y no es porque el tema de la indisciplina pasada que en todas las selecciones han ocurrido les sea un conflicto , es oponer esta manera de ver a la selección mexicana por encima de toda la zona, cuando hoy, ya no es así. Un error de cálculo qué puede salir muy caro.

