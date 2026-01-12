Así quedó la tabla general de la Liga MX Femenil tras la Jornada 2

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil avanza sin pausa y ya se fueron dos jornadas del torneo. La actividad de la segunda fecha finalizó con las respectivas victorias 2-0 y 2-1 de Toluca y Mazatlán ante Atlas y Santos, con lo que las sorpresas no han faltado en este inicio de certamen.

Precisamente son las Cañoneras las que dieron la sorpresa en estas dos primeras fechas, con dos victorias consecutivas. Con el triunfo ante las Laguneras, el equipo de Nicolás Morales llegó a seis puntos y ya triplicó lo logrado en el Apertura 2025, cuando solo sumaron dos unidades y no ganaron un solo partido.

Las Cañoneras llevan dos victorias al hilo | IMAGO 7

Ahora, con el nuevo estratega en el banquillo, las sinaloenses viven un arranque de ensueño que incluso las tiene en el Top 4 de la clasificación. Rayadas de Monterrey, Pachuca y Toluca también llevan dos triunfos hasta ahora, pero superan a Mazatlán por diferencia de goles.

La Pandilla, que para este semestre apostó por la francesa Amandine Miquel para la dirección técnica, ha marcado nueve goles y mantiene su arco en cero para ocupar la primera posición por ahora. Detrás están las Tuzas, también sin goles permitidos y con siete anotados, misma cantidad que las Diablas, aunque éstas han recibido tres tantos.

Rayadas es líder del torneo por ahora | IMAGO 7

¿Qué equipos completan el Top 8?

Cruz Azul, Pumas, Chivas y América también marchan invictos hasta el momento, pero con un triunfo y un empate. Las cementeras están líderes gracias a su goleada 5-0 ante León en la Jornada 1, seguida de las universitarias, el Rebaño y las Águilas, que solo han hecho dos goles este torneo.

Detrás del equipo azulcrema se encuentra Tigres, vigente campeón de la Liga MX Femenil, con apenas tres puntos. Sin embargo, se debe a que el partido de la Jornada 2 contra Puebla se preprogramó para el próximo viernes 13 de febrero, pero una vez que se dispute, las Amazonas se acercarán a los líderes.

En cuanto al fondo de la tabla, Santos, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa son los seis clubes que no han sumado en estas dos primeras fechas. Sin embargo, por la diferencia de goles, son las Emplumadas y las Centellas las que ocupan los dos últimos lugares de la clasificación.

Querétaro es uno de los dos peores equipos de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así marcha la tabla de la Liga MX Femenil tras la Jornada 2