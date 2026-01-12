Sam Heathcote, el profesor que hizo historia en la FA Cup y volvió a clases como héroe

La hazaña más grande de la edición más reciente y una de las más grandes en la historia de la FA Cup sin duda alguna es la eliminación del campeón Crystal Palace a manos de Macclesfield, equipo de la Sexta División de Inglaterra que logró su boleto a la siguiente ronda de la competencia, causando un festejo masivo en su estadio.

Días después de lograr el histórico resultado, algunos de sus jugadores han regresado a sus trabajos habituales fuera del futbol, llevándose felicitaciones al por mayor después de lo conseguido, como es el caso de Sam Heathcote.

Macclesfield logró una histórica victoria | AP

Bienvenido de regreso, profe

Sam Heathcote, defensor central del Macclesfield FC, fue uno de los rostros más representativos de la hazaña ante Crystal Palace y, días después, regresó a su rutina como profesor en la escuela primaria Stamford Park, en Altrincham. Su vuelta no pasó desapercibida: al cruzar una de las puertas del colegio, fue recibido con aplausos por sus alumnos, quienes lo esperaban sentados en el suelo como si se tratara de una auténtica estrella.

El futbolista de 28 años, que enseña a niños de entre tres y once años, se mostró sorprendido por el recibimiento. Heathcote confesó que no esperaba una reacción así tras el triunfo histórico, aunque reconoció que varios de sus estudiantes ya le habían dado “instrucciones” antes del partido, pidiéndole que no fuera expulsado ni cometiera un penal.

La escena reflejó el contraste que define al Macclesfield: jugadores semiprofesionales que, tras eliminar al campeón defensor de la FA Cup, regresan a sus empleos cotidianos. En el caso de Heathcote, el reconocimiento en el aula se convirtió en una extensión del festejo vivido en el estadio Moss Rose.

Macclesfield, un club modesto que hizo historia

La victoria 2-1 sobre Crystal Palace fue una de las mayores sorpresas en la historia reciente de la FA Cup. El equipo de la sexta división inglesa se convirtió en el primero fuera de la liga profesional en eliminar al campeón defensor desde 1909, un dato que dimensiona la magnitud de la hazaña lograda por el conjunto de North Macclesfield.

Fundado nuevamente en 2021 tras la desaparición del histórico Macclesfield Town por problemas financieros, el club ha vivido un ascenso meteórico en apenas cuatro temporadas. Con tres ascensos en ese periodo, hoy compite en la National League North y ha construido una identidad competitiva bajo la dirección de John Rooney.

Hazaña sin precedentes en Inglaterra | AP

Mientras el equipo ya piensa en su próximo reto ante Brentford en la cuarta ronda de la FA Cup, la eliminación de Crystal Palace no solo quedó grabada en los libros del torneo, sino también en un aula escolar, donde un profesor fue aplaudido como héroe por haber sido parte de una de las mayores sorpresas del futbol inglés.