UNAM desarrolla innovadora prueba para detectar el VPH y mejorar la detección temprana

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una prueba innovadora para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), con el objetivo de facilitar diagnósticos oportunos y ampliar el acceso a estudios preventivos, especialmente en poblaciones con dificultades para acudir a revisiones médicas constantes.

Investigadores de la UNAM desarrollaron una nueva prueba para detectar el Virus del Papiloma Humano de forma más accesible./ Pixabay

El proyecto surge ante la alta prevalencia del VPH, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes a nivel mundial y uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicouterino, padecimiento que continúa siendo un problema de salud pública en México.

La nueva prueba se distingue por su enfoque práctico, ya que busca simplificar el proceso de detección, reducir costos y eliminar algunas de las barreras que impiden que muchas personas se realicen estudios preventivos de manera periódica.

¿Qué hace diferente a esta prueba desarrollada por la UNAM?

A diferencia de los métodos tradicionales, esta prueba fue diseñada para detectar la presencia del VPH de forma más accesible y eficiente, manteniendo altos niveles de confiabilidad. El desarrollo se basa en tecnología creada por especialistas universitarios, lo que representa un avance relevante en investigación científica nacional.

La innovación busca fortalecer la detección temprana del VPH y prevenir el cáncer cervicouterino./ Pixabay

Los investigadores señalaron que esta herramienta tiene el potencial de ampliar la cobertura de detección, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado, favoreciendo así el diagnóstico temprano.

La detección oportuna del VPH permite dar seguimiento médico antes de que la infección evolucione hacia lesiones de alto riesgo o cáncer, lo que mejora de manera significativa el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en México y el mundo./ Pixabay

¿Por qué es clave la detección temprana del VPH?

El Virus del Papiloma Humano puede permanecer sin síntomas durante largos periodos, lo que dificulta su identificación sin pruebas específicas. Por ello, contar con herramientas accesibles y confiables es fundamental para reforzar la prevención y el control de enfermedades asociadas.

El desarrollo refuerza el papel de la UNAM en investigación científica aplicada a la salud pública./ Pixabay

Este desarrollo refuerza el papel de la UNAM como una de las principales instituciones de investigación en salud del país, al aportar soluciones científicas con impacto social y potencial aplicación en estrategias de salud pública.

Especialistas destacan que innovaciones como esta pueden complementar los programas de vacunación y detección existentes, contribuyendo a reducir la incidencia del cáncer cervicouterino y a fortalecer la salud sexual y reproductiva en México.