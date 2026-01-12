Edson Álvarez en peligro: Fenerbahce apunta a fichar a N'Golo Kanté

El futuro de Edson Álvarez en el Fenerbahçe comienza a rodearse de incertidumbre, luego de que su protagonismo en el mediocampo del conjunto turco quedara en entredicho. El capitán de la Selección Mexicana apostó por dejar al West Ham para incursionar en la Süperlig cuando José Mourinho se encontraba al frente de los Canarios Amarillos, una decisión que hasta ahora no ha tenido el desenlace esperado.

Desde la salida del técnico portugués, la situación de Álvarez se ha complicado notablemente. El mediocampista no ha logrado recuperar el ritmo físico que lo caracterizaba y las constantes lesiones le han impedido tener continuidad en las canchas, afectando su adaptación y su peso específico dentro del esquema del equipo de Estambul.

Las cifras reflejan este panorama irregular. Desde que se oficializó su llegada al Fenerbahçe, Edson Álvarez apenas ha acumulado 1001 minutos de juego repartidos en 13 encuentros, números muy por debajo de lo que se esperaba para un futbolista llamado a ser referente en el centro del campo y uno de los nombres fuertes del proyecto deportivo.

En medio de esta situación, un nuevo riesgo aparece en el horizonte para El Machín. De acuerdo con reportes del periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, la directiva del Fenerbahçe ya habría presentado una oferta formal por N’Golo Kanté, campeón del mundo con Francia en 2018, con el objetivo de reforzar la zona medular ante la falta de variantes confiables.

Incluso, se detalla que representantes del club se habrían reunido con el entorno del futbolista francés para presentarle un proyecto que marcaría su regreso al futbol europeo, luego de su paso por Arabia Saudita con el Ittihad FC, una operación que podría cambiar de manera significativa el panorama del mediocampo en Estambul.

La posible llegada de Kanté complica aún más la situación contractual de Edson Álvarez. El Fenerbahçe esperaría hasta el verano para concretar el fichaje del exjugador del Chelsea, justo cuando concluya su vínculo con el club saudí. En ese mismo periodo, también termina la cesión del mexicano procedente del West Ham, lo que abre la puerta a decisiones de peso por parte de la directiva.

El arribo de un futbolista del perfil y jerarquía de Kanté podría interpretarse como una señal de que el conjunto turco no estaría dispuesto a hacer válida la opción de compra por Álvarez. De concretarse esta operación, el mexicano vería reducido su margen de permanencia en el club y su continuidad quedaría seriamente comprometida.

