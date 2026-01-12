Copa Africana de Naciones: ¿Cuándo y dónde ver las Semifinales del torneo?

Llegó la última semana de la Copa Africana de Naciones, torneo que comenzó a finales del 2025 y terminará apenas en el inicio del 2026; con las Semifinales a la vuelta de la esquina, son solamente cuatro los equipos que quedan en competencia, además de que habrá un nuevo campeón después de la eliminación de Costa de Marfil.

Tal y como sucedió en la última edición, esta ocasión podría coronarse la selección anfitriona como la ganadora, pues Marruecos aún sigue con vida y esperando por su partido.

Costa de Marfil no podrá refrendar su título | AP

¿Cuáles son los partidos que se jugarán por el pase a la Final?

El primero de los duelos será Senegal en contra de Egipto, partido que significará el reencuentro entre dos de los jugadores más importantes del Liverpool en la etapa de Jürgen Klopp: Sadio Mané y Mohamed Salah; la sede de este compromiso será el Estadio de Tánger.

Los senegaleses llegan después de haber eliminado en Cuartos de Final a Malí con un 0-1 conseguido con el único gol de Iliman Ndiaye; por su parte, Egipto se ha metido a Semis después de un gran partido frente a los campeones anteriores, pues el duelo frente a Costa de Marfil, terminó 3-2 con anotación incluida de Mohamed Salah.

Egipto logró meterse a la siguiente ronda ante el actual campeón | AP

El segundo enfrentamiento se dará entre Nigeria, uno de los equipos con mejores nombres en su plantel y por supuesto en su ofensiva, midiéndose ante el anfitrión Marruecos, quienes vienen de varios torneos internacionales en los cuales han podido hacer historia; los marroquíes quieren ser el segundo equipo anfitrión en convertirse en campeón dentro de las últimas dos ediciones.

Los nigerianos han dejado fuera a Argelia con un marcador final de 2-0 en un partido redondo de parte de Victor Osimhen; mientras que Marruecos ha llegado de la mano de Brahim Díaz dejando fuera a Camerún por el mismo marcador.

Nigeria avanza como serio candidato al título | AP

¿Dónde ver los partidos de Semifinales?

Egipto vs Senegal

Miércoles 14 de enero

11:00 AM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox One, Claro Sports (YouTube)