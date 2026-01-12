Copa Africana de Naciones: ¿Cuándo y dónde ver las Semifinales del torneo?

Solo quedan cuatro selecciones en competencia dentro del torneo de selecciones en África

Los dos partidos de Semifinales se jugarán el mismo día
Los dos partidos de Semifinales se jugarán el mismo día | AP
Mauricio Díaz Valdivia
12 de Enero de 2026

Llegó la última semana de la Copa Africana de Naciones, torneo que comenzó a finales del 2025 y terminará apenas en el inicio del 2026; con las Semifinales a la vuelta de la esquina, son solamente cuatro los equipos que quedan en competencia, además de que habrá un nuevo campeón después de la eliminación de Costa de Marfil.

Tal y como sucedió en la última edición, esta ocasión podría coronarse la selección anfitriona como la ganadora, pues Marruecos aún sigue con vida y esperando por su partido.

Costa de Marfil no podrá refrendar su título | AP

¿Cuáles son los partidos que se jugarán por el pase a la Final?

El primero de los duelos será Senegal en contra de Egipto, partido que significará el reencuentro entre dos de los jugadores más importantes del Liverpool en la etapa de Jürgen Klopp: Sadio Mané y Mohamed Salah; la sede de este compromiso será el Estadio de Tánger.

Los senegaleses llegan después de haber eliminado en Cuartos de Final a Malí con un 0-1 conseguido con el único gol de Iliman Ndiaye; por su parte, Egipto se ha metido a Semis después de un gran partido frente a los campeones anteriores, pues el duelo frente a Costa de Marfil, terminó 3-2 con anotación incluida de Mohamed Salah.

Egipto logró meterse a la siguiente ronda ante el actual campeón | AP

El segundo enfrentamiento se dará entre Nigeria, uno de los equipos con mejores nombres en su plantel y por supuesto en su ofensiva, midiéndose ante el anfitrión Marruecos, quienes vienen de varios torneos internacionales en los cuales han podido hacer historia; los marroquíes quieren ser el segundo equipo anfitrión en convertirse en campeón dentro de las últimas dos ediciones.

Los nigerianos han dejado fuera a Argelia con un marcador final de 2-0 en un partido redondo de parte de Victor Osimhen; mientras que Marruecos ha llegado de la mano de Brahim Díaz dejando fuera a Camerún por el mismo marcador.

Nigeria avanza como serio candidato al título | AP

¿Dónde ver los partidos de Semifinales?

  • Egipto vs Senegal
  • Miércoles 14 de enero
  • 11:00 AM (tiempo del centro de México)
  • Dónde ver: Fox One, Claro Sports (YouTube)

 

  • Nigeria vs Marruecos
  • Miércoles 14 de enero
  • 2:00 PM (tiempo del centro de México)
  • Dónde ver: Fox One, Claro Sports (YouTube)

