El problema de Chivas parece no estar en la cancha, sino fuera

CHIVAS Y SUS PUGNAS INTERNAS

El Guadalajara además de luchar por la escasez de resultados y su pésimo funcionamiento en el actual torneo, internamente intentan sanear o calmar las aguas en todos sus niveles. En el escritorio, las propuestas de jóvenes contra la propuesta de compra de jugadores (Leaño y Peláez) no termina de dar dolores de cabeza al cuerpo técnico y al mismo diseño del equipo, ya que al ser medidas tan opuestas pelean por convencer a como sea a Amaury Vergara de ser la necesidad y urgencia del equipo. Al mismo tiempo, entre que unos jugadores bancan a muerte a su entrenador, otros no entienden lo que busca Vucetich, al grado de sentirse un tanto incómodos en el equipo y la manera de trabajar, por ello su funcionamiento individual y colectivo en aumento cuando visten la playera de la Selección Mexicana o de Chivas. Lo cierto es que con la suma de rupturas, pleitos, propuestas y protagonismo el principal problema de Chivas parece no estar en la cancha, sino fuera de ella, y ese tema está a punto de reventarle al propietario del equipo, que sabe que debe de tomar decisiones inmediatas y contundentes.

Esta situación ha sido desequilibrante para el grupo, directiva y toda la estructura del equipo, que lejos de sumar a un beneficio colectivo, algunos prefieren ya no sumar para no hacer más ruido o alargar el mal momento del equipo, y como si fuera poco, las palabras de Ricardo Peláez en nada gustaron al cuerpo técnico y a algunos jugadores, en especial los experimentados, quienes se sintieron señalados, y lejos de unir, dividió, y agrandó la brecha para posibles soluciones en el vestuario del Rebaño.

VUCETICH, CON CLÁUSULA PESADA

Y es que cesar a Víctor Manuel Vucetich de Chivas como una solución para la actual situación no le será nada fácil a Peláez y compañía, ya que el contrato que recién firmaron está muy bien blindado por parte del cuerpo técnico, por lo que para quien paga esta factura (Amaury Vergara) tendrá que hacer un esfuerzo importante o que el técnico decida renunciar por la presión, malos entendidos y hasta tratos internos. Por ello, el tema de un cambio de timón en Chivas se piensa dos veces y muy probablemente hasta tres.

El TRI TEME POR EUROPA

Entre este miércoles y jueves saldrá la lista de Gerardo Martino para la primer Fecha FIFA del Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo, sin embargo, temen que otras ligas se sumen a la Premier, y se nieguen a prestar jugadores como la liga inglesa, que no va a prestar a Raul Jiménez. Ligas como la española, portuguesa y holandesa pertenecen a la Asociación Europea, que está en contra de que los jugadores viajen a sus eliminatorias americanas, por los fuertes picos de contagio que registran las sedes, y en especial en Concacaf países como México, Jamaica y Costa Rica aparecen en semáforo rojo para el mundo, y es donde los jugadores de estas ligas tendrán acción. Esta situación tiene en jaque a Martino, ya que la estructura de su equipo funciona con los jugadores del Viejo Continente (Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jimenez, Tecatito Corona, Hirving Lozano, Diego Lainez y jugadores que seguramente estarán en la lista de eliminatorias junto con otros nueve medallistas olímpicos: Ochoa, Rodríguez, Antuna, Romo, Martín, Montes, Vásquez, Córdova, Sánchez y Vega, aunado a la base de regular de la MLS y Liga MX donde se presumen los nombres de: Jonathan Dos Santos, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Gallardo, Rogelio Funes Mori, Alvarado, Orbelín Pineda, entre otros.

Esta posible lista se vería afectada por si las ligas del Viejo Continente no ceden a sus futbolistas, y obligaría a Martino a jugársela con los locales y de la MLS para la primera fecha de eliminatoria mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAMAICA, DE LAS SELECCIONES MÁS AFECTADAS POR NEGATIVA DE LA PREMIER LEAGUE EN FECHA FIFA.