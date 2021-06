Fiesteros de América tendrán multa sin precedentes

MULTA SIN PRECEDENTE

De igual manera a los resultados, la disciplina tanto dentro como fuera del club tiene que ser intachable, por lo que a los involucrados en los videos después del asado en Coapa, y que hace unos días informamos que serán acreedores a una sanción económica, esta misma será sin precedente. La multa económica para los involucrados será altísima, tajante y cero negociable, en busca de entender que en el América la disciplina no se negocia y que el jugador que viste la playera en la cancha no la olvida fuera de ella.

AMÉRICA, SIN BOMBAS

Las Águilas han fichado a dos jugadores que más que nombres suman calidad a los puestos que necesitan reforzar, partiendo de la idea de que para Santiago Solari los partidos se definen y se ganan en la fuerza del mediocampo.

Esta zona en las Águilas es intocable y en constante reconstrucción, pues apuntan a Fernando Madrigal de Gallos Blancos, quien tuvo un gran torneo y cumple funciones parecidas a las realizadas por Romo en Cruz Azul. Por ello apuestan por un jugador más hecho y probado. Y otro refuerzo: Salvador Reyes del Puebla por los costados.

Y es que en Coapa, derivado del cupo de extranjeros, la nómina y los prestamos que tienen que realizar, no están pensando en contratar un jugador para vender camisetas o que revolucione el mercado, primero se enfocarán en vender a algunos jugadores extranjeros que no tienen cabida para este torneo, o prestarlos, y luego abrir el panorama a alguno del mercado local, ya que en el norte (Tigres) hay jugadores que no les desagradan a los de Coapa, pero primero tienen que vender y abrir lugar para ir por ellos, pero ninguno bajo el vocablo 'bomba'.

En esta ecuación contemplan la salida de Nico Benedetti, ya sea a préstamo o venta, derivado de los pocos resultados que ha generado en la institución, y el otro sería Roger Martinez, que a pesar de su reacción en este torneo, la directiva y cuerpo técnico esperan mucho más del colombiano, pero solo sale si llega una oferta importante que guste y llene, que ronde los ocho o más millones de dólares. Con estas salidas podrían pensar en contratar a un extranjero.

RENATO, NI UN PIE EN EL AMÉRICA

Luego de terminar el préstamo de un año con Atlas, Renato Ibarra, quien pertenece al América, tendrá que regresar a esta institución por tener contrato vigente, sin embargo, la directiva es tajante con el volante ofensivo, y le ha comunicado que no entra en planes para el actual equipo, directiva y cuerpo técnico, por lo que evitarán que llegue a Coapa ni a reportar como estipula el contrato.

Desde ya están buscando que un equipo lo compre, donde inclusive están dispuestos a perder dinero en la transacción para poder quitarse el tema de una vez por todas y pueda desarrollar su vida deportiva en otro lado, o en su defecto, en caso de no poder venderlo, prestarlo el tiempo necesario a cualquier equipo, pero en América no estará más.

CASTILLO QUIERE MLS

Otro de los que buscan equipo para regresar a la canchas es Nico Castillo, quien tiene contrato vigente, pero que no entra en planes del equipo para este torneo, por lo que está en busca de una posibilidad para jugar en la MLS. El chileno quiere regresar este mismo año a las canchas y en México difícilmente tendrá alguna oportunidad, por lo que se empeña en buscar un resquicio en los Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA FELICITÓ A CRUZ AZUL POR 'LA NOVENA' EN REDES SOCIALES.