Gignac renovará con Tigres por dos años más

GIGNAC, RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

Tras el Mundial de Clubes, donde dejó en claro la importancia que tiene el francés para los Tigres, André-Pierre Gignac ha restablecido las pláticas con la institución felina para firmar su renovación de contrato, que lo ligará por lo menos dos años más con opción a otro con los universitarios. Ambas partes han acordado de palabra su renovación y las nuevas cantidades, así como uno que otro punto que el francés y Tigres pondrán en el nuevo contrato. En su estancia en Qatar las charlas fueron avanzando al grado de llegar a un acuerdo para a la hora de llegar a México retomarlas y quedar firmados y con más tranquilidad para ambas partes. Cabe señalar que el contrato aún vigente de Gignac establece una cláusula de renovación en automático con los Tigres, por lo que la institución se sentará a firmar el contrato con el francés de la mejor manera y con el mejor acuerdo.

De la misma manera, pero con un contrato distinto, Ricardo Ferretti se encuentra apalabrado con Tigres. Las charlas estaban avanzadas desde antes del viaje a Qatar, por lo que en las siguientes semanas se sentarán directiva y entrenador para ultimar detalles y anunciar dicha renovación como se merece, ya que tanto directiva como cuerpo técnico quieren seguir trabajando juntos.

ADALID VS FMF, ¿FINIQUITO O EXTORSIÓN?

Tras ser expulsado del arbitraje mexicano, el silbante Adalid Maganda está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que su cese no quede como un hecho aislado, sin embargo, las últimas reuniones con la FMF no han sido de la manera más amigable, pues los directivos del balompié mexicano le han ofrecido por derecho un finiquito económico de acuerdo a sus actividades y conforme la ley del trabajo lo marca y estipula, pero éste no ha sido del agrado del silbante por lo que busca denunciar el hecho como una manera de racismo en su contra, incluso el día de ayer levantó la demanda ante la Conapred.

Lo que busca el silbante es recuperar su trabajo o en caso contrario quiere seis millones de pesos a cambio de detener el proceso que llevará a FIFA o a otros organismos que vigilan el futbol para intentar la desacreditación de la FMF, y así, desde su punto de vista, puedan quitarle la sede del Mundial del 2026 a México, un tema que suena muy complicado teniendo en cuenta los origines y los fundamentos de una sede mundialista.

En la FMF son sólidos en este sentido y han manifestado y recalcado que de acuerdo a lo que marque la ley le darán de finiquito, ni un centavo menos o más, ya que para la Comisión de Arbitraje no es un silbante con el que cuenten o quieran contar en sus filas.

BRUNO VALDEZ REGRESA EN UN MES

Luego de casi seis meses fuera, el regreso de Bruno Valdez a la zaga de América se ve más cerca. El defensor paraguayo a últimas semanas ha incrementado su trabajo físico en la parte de fuerza para fortalecer y recuperar la masa muscular y así regresar igual o mejor que cuando se ausentó por la lesión. El cuerpo médico del equipo espera darle el alta médica a finales de este mes (26 de febrero) y así poder incorporarlo al 100 por ciento al primer equipo a principios de marzo y pueda estar de vuelta en un mes máximo.

De igual forma, Benedetti pretende regresar a las canchas a finales de este mes y ponerse a las órdenes de Solari cuanto antes para ya poder sumar. De esta forma, las Águilas tendrían al plantel completo para encarar la parte madura del certamen y entrar a la Liguilla como uno de los contendientes.

MARTINO ESPERA EL PERMISO PARA VIAJAR A MÉXICO

A un mes de jugar los amistosos en Europa, la Federación Mexicana de Futbol no ha recibido los permisos y la autorización para entrar a las ciudades (Austria y Gales) donde estarán concentrados y jugando en marzo entrante, por lo que Gerardo Martino se mantiene en Argentina a la espera de estos permisos y autorizaciones para volver a México y meterse de lleno en el trabajo para encarar estos dos posibles compromisos. Se espera que la llegada de Martino sea a finales de febrero para observar un poco a los equipos y delinear la partida a Europa, así como la Copa Oro y el inicio del octagonal final rumbo a Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MENSAJE DE NAHUEL GUZMÁN A CARLOS PONCE DE LEÓN, DIRECTOR DE RÉCORD.