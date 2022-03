HH en Dynamo, el mexicano mejor pagado de la historia en MLS

HH, EL MEJOR PAGADO

La posible llegada de Héctor Herrera a la MLS luego de su paso por el Atlético de Madrid y el Porto, se debe estrictamente a temas económicos y no a falta de oportunidades en Europa, que también ha tenido y ha contemplado junto con la empresa que lo maneja.

De firmar su contrato con Houston, se convertiría en el mexicano mejor pagado de la historia en la MLS y uno de los salarios más altos de la actual liga, por debajo de o dos o tres jugadores franquicia como Insigne.

La MLS no tiene enfado en dar a conocer sus contratos y salarios por transparencia, por lo que de darse esta negociación, en unos meses se haría oficial un salario superior a los seis millones de dólares, lo que lo convertiría en un fichaje caro y muy productivo por la calidad de jugador. Futbolísticamente y a título personal me parece un retroceso en la carrera de Herrera, quien me parece aún tiene años para quedarse en el Viejo Continente y buscar más oportunidades en la competencia de alto nivel.

Ahora, si responde a un tema familiar y a futuro es una oportunidad ideal para dejar asegurada la vida de sus hijos y nietos. Hay que recordar que Herrera se fue muy joven a Portugal y prácticamente ha hecho su vida en Europa, por lo que lo ofrecido por la MLS es un gran oportunidad de estar más cerca de sus familiares, en una liga que se ha hecho de figuras a base de la calidad de vida que ofrecen y el alto salario, para así fortalecer y crecer su futbol y la popularidad del deporte en Estados Unidos, y en especial su liga profesional de cara a la Copa del Mundo en el 2026.

Herrera estará analizando y finiquitando esta propuesta, que tiene desde hace dos semanas en mesa y que ha ido aumentando con el pasar de los días y la actividad del jugador en las últimas jornadas con el Atlético de Madrid, sumado a las palabras de su actual estratega, el Cholo Simeone, quien señaló que había sido injusto con el rendimiento y dedicación del volante mexicano.

CONSULTA CON MARTINO

Héctor Herrera, así como varios jugadores mexicanos y del mundo, están en un año fundamental para sus carreras, al ser mundialista y estar en el radar de la selección nacional, por lo que la actividad es fundamental cada semana para recobrar el nivel y mantenerse activos y en ritmo, por lo que no dudo ni en momento en que antes de dar el sí a Houston lo haya platicado o la vaya a platicar con el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quien conoce la liga y además es el que le puede bajar o mantener el pulgar arriba para la Copa del Mundo, y de ser así, con el histórico salario que puede percibir en la MLS, estaría prácticamente finiquitado. Un tema que obedece a una razón personal, calidad de vida y futuro, y después lo deportivo.

El AZTECA, AL 50 POR CIENTO

A un mes de disputar el juego frente a Estados Unidos, donde con un triunfo y una combinación de resultados la Selección Mexicana estaría prácticamente calificada al Mundial de Qatar, Martino no tiene margen de error para limpiar el historial del 2021 frente a Estados Unidos, porque el Mundial está puesto en la mesa.

Por tal motivo, los federativos han dispuesto abrir las puertas del Estadio Azteca, luego de su fallido ejercicio con dos mil personas, en donde el grito homofóbico se escuchó, sumado al repudio de la afición hacia el técnico del cuadro mexicano, sin embargo, vuelven a confiar en su afición en busca de causar presión y ejercer un control sobre la Selección de los Estados Unidos, por lo que planean que al abrir el inmueble en un 50 por ciento, y contando con un aproximado de 40 a 45 mil personas, el arropo a la Selección Mexicana ayudará a combatir la pesadilla del último año para el Tricolor.

Estos boletos estarán a la venta para la afición en general en busca de un comportamiento ejemplar y de un funcionamiento colectivo extraordinario que dé el resultado que tanto buscan para reivindicar al equipo y puedan despedirse del Azteca previo a la Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA LLEGÓ A UN ACUERDO CON EL HOUSTON DYNAMO DE LA MLS.