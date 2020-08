Mier y Molina 'alzaron la voz' por Tena en Chivas

CHIVAS, MOLESTO POR CESE DE TENA

Tras la destitución de Luis Fernando Tena, la directiva se reunió con el plantel para comentar los motivos de la salida del técnico, lo que venía y lo que esperaban de ellos. En ese momento incómodo para algunos y alegre para otros, se escuchó “Yo fui quien lo cesé, yo tomé la decisión de quitarlo, por los resultados y exigencias”, con el espaldarazo del dueño y cabeza del proyecto, Ricardo Peláez se adjudicó toda responsabilidad en las determinaciones del primer equipo, evidentemente es su puesto, así como sus obligaciones y responsabilidades, pero cual fue la sorpresa que más de uno se molestó por el cese de Tena. Incluso, dos jugadores levantaron la voz en apoyo al entrenador (Molina y Mier), en voz de la mayoría del equipo, argumentado que no era justa la sanción al no tener plantel completo y por el poco tiempo para trabajar, por lo que no avalaron la decisión.

VUCETICH ESTABA APALABRADO

Mientras tanto a esas mismas horas, el plantel y la directiva ya sabían lo que venía y quién venía, ya que el ahora entrenador había sido apalabrado la noche de la derrota y sondeado días atrás, algo que en el futbol mexicano es muy recurrente, y más cuando no se tiene plena confianza en el proyecto, como era de parte de la directiva (Pelaez) hacia Luis Fernando Tena. Por lo tanto, con Vucetich apalabrado y Tena cesado, le venía luz verde de Amaury para, contratar, ahora sí, a Víctor Manuel, que tres veces había sido candidato a Chivas, un técnico de respeto y que lo avalan los títulos, y que hay que decirlo, es una buena elección fuera de todas las formas y modos del cese del Flaco Tena.

LA CHOFIS SE DISCULPA

Luego de las declaraciones emitidas por Eduardo López en TUDN sobre las críticas a su forma física y futbol, y en las cuales pedía que no sólo se le criticara, al existir otros jugadores con el mismo o más bajo desempeño que tenían a Chivas sumido en la crisis de resultados actual, el jugador hizo examen de conciencia e hizo un análisis de sus palabras, al grado de ofrecer disculpas a sus compañeros por sus palabras y les aclaró la situación, para así zanjar el tema y dejar en claro que está para sumar y sacar la cara por Chivas. Sus compañeros tomaron el buen gesto y cerraron filas.

EXIGIRÁN VER LAS FIANZAS

Hace casi un año de que el Veracruz fue desafiliado de la FMF. Los jugadores fueron invitados por dicho organismo a meter sus querellas para así hacer más fácil el proceso, y durante ese mismo tiempo no se vio el pago reflejado de sus honorarios prometidos. Tras una serie de reclamaciones donde la FMF no se hizo responsable de los adeudos prometidos y ni siquiera se percató que la fianza de 10 mdd estuviera libre de gravamen, y lista para ser cobrada al ser el socio solidario y dejar a los jugadores y cuerpo técnico de Veracruz tirados, ahora algunos capitanes de los equipos de las ramas del futbol profesional, junto con la Asociación de Futbolistas, planean un documento que será enviado a diferentes entes del futbol internacional con la intención de que la FMF muestre en un afán de transparencia las fianzas de los 18 equipos participantes antes de iniciar la temporada, esto para garantizar que los futbolistas tengan la tranquilidad y seguridad de que sus salarios están cubiertos, un tema no menos importante y que a la mayoría de los equipos no les va a caer de la mejor manera. Todo esto es derivado del pésimo manejo de la FMF en el tema del Veracruz, en especial de la presidencia de dicho organismo.

