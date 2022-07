Ochoa desea seguir en América, pero aún no hay renovación

CALMA EN LA RENOVACIÓN DE OCHOA

Las Águilas del América y su portero, Guillermo Ochoa, tienen relación laboral hasta diciembre, es decir por este torneo, a estas fechas el arquero ya podría buscar otro equipo si lo desea, basado en el reglamento de FIFA, sin embargo sus intenciones son quedarse en el América y más en caso de no conseguir el título de liga en el presente certamen, sin embargo, aún no se han sentado a discutir las opciones para renovar contrato, o las opciones que podría tener Ochoa fuera de la institución. Tanto directiva como jugador, y en especial el portero, esperan reunirse lo más pronto posible, ya que las opciones de la MLS no se dejarán esperar en caso de no renovar.

La directiva de Coapa lo tiene claro, y aunque lo llevan con calma, son conscientes de lo que representa Ochoa y lo que les ha brindado en esta segunda etapa como portero de las Águilas.

En los próximos días esperan sentarse y comenzar a discutir lo que viene para ambas partes, teniendo en cuenta que este torneo es fundamental en su futuro, tanto para Ochoa como la misma directiva, ya que se ha invertido en jugadores importantes y la obligación fue explícita al cuerpo técnico, y es llegar a la Final y ser Campeón del futbol mexicano, petición que el plantel asume como obligación y el mismo Ochoa lo entiende a como de lugar, ya que en palmarés y características de ídolo americanista, sólo cuenta con un título de liga, por lo que para Memo es fundamental levantar el titulo.

SE VIENE EL MOCHE, A 'RODAR' CABEZAS

Tras la eliminación matemática de toda posibilidad de la selección femenil y hace una semana de la varonil, señalamos en este mismo espacio que los dueños de los derechos de Juegos Olímpicos y Selección Mexicana estaban más que molestos con la FMF por la falta de resultados, por lo que más que explicaciones querían responsables y que estos mismos paguen las consecuencias de sus actos y trabajo, por lo que esta misma semana se analizará a conciencia el trabajo, desarrollo, futuro y resultados de los fracasos resientes, y en donde no sólo la 'cabeza' de Luis Pérez como entrenador de la Sub 20 y de Mónica Vergara como DT de la selección femenil están en riesgo y en tela de juicio, ya que no ha gustado para nada lo que se ha dado en el proceso de Gerardo Torrado e Ignacio Hierro, por lo que también están siendo analizados a conciencia, aunque la cercanía del Mundial de Qatar pueda ser una soga que los libre de la caída, aunque la molestia es mucha y los resultados no los avalan.

CHIVAS YA TIENE DIRECTOR DE FUERZAS BÁSICAS

El Guadalajara no encuentra delantero, pero sí directivos y directores para continuar su proyecto' en la era de Ricardo Peláez. Ahora se trata de cubrir el lugar que dejó vacío al tomar el primer equipo Marcelo Michel Leaño, el encargo de tomar ese lugar es: Javier Mier, quien llega de Querétaro y más recientemente era director de selecciones menores en la Selección Mexicana de Futbol, donde los resultados salen a la vista, y quien en su última participación en el premundial y preolímpico en Monterrey, ya estaba arreglado con Chivas.

Los resultados no se le dieron en selección, pero en Gallos puede presumir de hacer una buena cantera para el primer equipo y es por donde le sale el amor a Chivas en su trabajo y desarrollo. En Chivas urgen jugadores de cantera y ahora tendrá que dar resultados inmediatos, empezando con un delantero y un central como urgencia del primer equipo.

ORBELÍN, A FALTA DE ARREGLO SALARIAL

Después de negarse a jugar con Toluca y Chivas en el balompié mexicano, para quedarse en Europa y crecer como futbolista, decisión que es muy destacable y digna de aplausos, Orbelín Pineda se topa con el poder que ejerce Coudet en el Celta, quien desde que llegó le ha hecho la estancia muy complicada con sus determinaciones, algunas autoritarias y otras fuera de contexto y realidad, por el solo hecho de no ser un jugador que él trajo o que su representante le dijo que llevara, ya que así se manejan algunos entrenadores. Ahora se ha dado cuenta de que no va a a jugar un sólo minuto en el Celta y necesita minutos para llegar al Mundial de Qatar.

Afortunadamente le salieron dos ofertas a préstamo por un año, el Standard de Lieja de la liga de Bélgica y el AEK de Grecia donde dirige Matías Almeyda, y que ya conoce bien en Chivas, por lo que al parecer le sedujo la segunda opción. Ambas directivas ya han acordado el préstamo y están de acuerdo en todo, lo único que falta y que pide el jugador es que le mantengan el contrato y el salario tal cual estipula lo firmado con el Celta, ya que es préstamo.

Ese pequeño gran tema es lo que lo separa de la liga griega y que en las siguientes horas debe de destrabarse para que ambas partes queden satisfechas y pueda ser anunciado como jugador del AEK.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NÉSTOR ARAUJO SE RECUPERA DE LESIÓN Y ESTÁ DISPONIBLE CONTRA TOLUCA.