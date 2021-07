ORBELIN, ETERNA O EXTINTA RENOVACIÓN

La renovación de Orbelín Pineda con Cruz Azul ha sido todo un tema durante todo el torneo anterior y las presentes vacaciones. Hace siete meses en este mismo espacio dimos cuenta de las constantes invitaciones para sentarse a negociar y lo complicado que sería para Cruz Azul firmarlo y para el jugador resistir alguna oferta de fuera y del mismo futbol mexicano, por las condiciones que presenta.

Al paso de los meses las negociaciones fueron meras palabras y promesas, sin nada escrito ni firmado las jornadas pasaron, el momento futbolístico del equipo aumentó, y al saberse de la situación contractual de Orbelín algunos clubes comenzaron a preguntar por sus servicios, salario, pretensiones y futuro. El resultado de ello es que se estancaron las pláticas entre Cruz Azul y el jugador, bajo el argumento que hasta después de la Liguilla se hablaría, con el antecedente de que un jugador Campeón puede exigir más, y el resultado fue que Cruz Azul resultó Campeón.

Con el título en la mano y con sólo seis meses de contrato, y con el reglamento FIFA de transferencias que dicta que puede sentarse con cualquier club a platicar y negociar su futuro, Pineda se dejó consentir y recibió dos cañonazos de salario de dos equipos diferentes que lo querían sí o sí para el siguiente torneo. De más está decir que los equipos que pueden convencer en México a base de billetazos están en Monterrey (Rayados y Tigres), situación que pone a Cruz Azul en jaque, ya que no está ni cerca lo que propondrán para su renovación con la oferta de estos clubes mexicanos.

Incluso la directiva actualmente es de la idea de que será muy complicado retenerlo más años o conseguir una renovación a largo plazo con las condiciones que tiene y con lo que le van a ofrecer en comparación con lo que tendrían.

Sin embargo, el deseo del jugador de participar en el Viejo Continente es una constante, y su promotora o agencia que lo maneja lo sabe, y por ello son conocedores de que es una buena apuesta para los clubes europeos: un jugador talentoso, seleccionado, mundialista y libre en seis meses. Primero, tienen al club, en este caso Cruz Azul, contra la pared, ya que vende barato y acepta las condiciones del jugador y del club que lo quiera, segundo, en seis meses el jugador se va libre y el actual club se queda sin un solo peso en la transacción, por lo que de no venderlo ahora le será mucho más complicado una negociación en seis meses.

ESPAÑA O ITALIA A BAJO COSTO O GRATIS EN UNOS MESES

Por ello el grupo que lo maneja está en Europa para arreglar la situación. Donde los arreglos y las políticas han avanzado es en Vigo, en España, donde el Celta estaría interesado en fichar a Pineda, ya sea en este torneo con poco dinero a pagar o esperar seis meses con un preacuerdo para quedar libre y que llegue gratis en enero, situación que este martes se destapaba con altas posibilidades al tener pláticas ya estructuradas y ofertas reales, aunque como en toda negociación los detalles son los que pueden fracturar el trabajo. En caso de no darse lo del Celta la siguiente parada es Italia, donde el jugador también tiene una oportunidad de jugar bajo las mismas condiciones: llegar a bajo costo en estos meses o libre a finales de año. La realidad es que tanto Orbelín como el grupo que lo maneja quieren o pretenden explorar nuevos retos y el del Viejo Continente les agrada.

La ventana está abierta y estará hasta septiembre para cerrar contrataciones, lo cierto es que Cruz Azul tiene un tema con Orbelín desde hace más de un año que no se ha cerrado y ahora los tiene en una situación incomoda, al restarle seis meses de contrato y la posibilidad de irse libre a donde más le guste, ya sea Europa o el norte de México.

AMÉRICA SUFRE POR SUS EXTRANJEROS

Las Águilas del América continúan con su pretemporada y ahora los problemas no están en la cancha sino fuera de ella, al tener sobrecupo de extranjeros y no contar con opciones reales que convengan a la institución para su salida.

Nicolás Castillo fue comunicado antes de viajar a Estados Unidos que la intención del viaje era para estar a punto por si algún equipo llegaba por él, ya que no entra en los planes de Solari, por lo que el chileno aceptó y ahora busca acomodo donde sea para jugar. Cabe señalar que tiene contrato vigente y que la directiva de algún modo tendrá que seguir pagando o llegar a un acuerdo con el jugador.

Hace unos días luego de no encontrar acomodo en algún lado y al tener contrato vigente reportó a Coapa Renato Ibarra, quien no tiene opciones para jugar en las Águilas, ya que la plana mayor ha dictado que no tiene lugar, por lo que pone en jaque a su directiva.

El tema tanto de Nico, Renato y en su momento Roger son sus contratos largos y alto salario que los hacen impagables para algunos o la mayoría de clubes en México, y si quieren salir las Águilas tendrían que pagar parte del salario de sus jugadores para acomodarlos en algún otro equipo, práctica que no es nueva en el futbol mexicano y que a muchos clubes les ha funcionado para soltar futbolistas y también sumar jugadores.

