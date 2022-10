Palabras del Tata molestaron a directivos de Liga MX

MARTINO PATEÓ EL PESEBRE

Las palabras de Gerardo Martino hace una semana en conferencia de prensa, a pregunta expresa de la culpabilidad de la Liga MX en la situación actual de la Selección Nacional, y por las últimas frases del mismo entrenador en las últimas ruedas de prensa, han incomodado a más de un dueño y directivo del futbol mexicano, por lo que han enviado sus mensajes de ponerle un alto a esta situación, que deje de patear el pesebre en palabras de uno y que mejor se ocupe de encontrar una solución pronta al funcionamiento de su equipo, en teoría buscaban un 'jalón de orejas' al entrenador de la Selección Mexicana no por lo que juega, sino por la manera en que exhibe las “estructuras”, formas y modos de operar del balompié mexicano.

CESE DE LILINI, ORDEN DIRECTA

Andrés Lillini se enteró ayer por la mañana de que estaba fuera de Pumas. Horas antes del comunicado oficial, incluso días antes se habían comunicado con él para pedirle su informe y ver cómo estaba el equipo y un diagnóstico del mismo, al tiempo de quedarse a la espera de una reunión con su directiva para delinear el siguiente certamen, pero, la sorpresa le venció y así como impactó a más de uno la decisión, al propio entrenador le ocurrió lo mismo, ya que no se lo esperaba que cuando lo citaron en las instalaciones fuera para grabar el video de agradecimiento y de su salida de institución, incluso, aceptó sin discusión alguna y agradeciendo la oportunidad brindada, aunque no dejó de sorprenderle su cese.

Lillini tenía contrato vigente con Pumas y que espera liquidar y cobrar como el mismo lo estipula, por lo que la mesura en sus palabras serán muy recurridas hasta no finiquitar el asunto con la UNAM, aunque de inmediato comenzará a escuchar ofertas, platicar con alguno u otro que le pueda ofrecer un proyecto o seguir preparándose para lo que sigue, aunque a título personal me parece muy ligera y poco solidaria la salida del entrenador dejándolo como el único responsable del fracaso del equipo, ya que su propia directiva no evalúa el giro que le dio al proyecto y la poca memoria que tiene el patronato “fantasma” que se aparece cada dos años. Aunque esta determinación huele a presión directa de los encargados del equipo.

No descontemos que desde el principio del actual certamen y luego de los buenos resultados obtenidos, en donde se jugaron dos finales, lo que deseaban todos los involucrados en el armado del equipo y por ello la fuerte inversión que se dio fue el título, ya que para los principales escritorios del equipo, incluso optará el Rector de la UNAM era de vital importancia la obtención de un título en estos torneos y principalmente en el que se terminó.

REUNIÓN MÉDICA POR RAÚL JIMÉNEZ

Raúl Jiménez tiene preocupado a su club y a la Selección Mexicana, sin embargo, hay confianza por parte del cuerpo médico del “Tricolor” y de los Wolves, en que de hacer a conciencia la rehabilitación y los trabajos que le han impuesto, su lesión pueda ser manejable y controlable a finales de mes y así darse el tiempo de ponerse en forma y en contacto con el balón, para ponerse apunto lo más pronto posible. Incluso el lunes al mediodía, ambas instituciones tuvieron una charla para delinear la lesión del delantero mexicano y la manera de atacarlo de la mejor manera, ya que la esperanza de tenerlo en el Mundial es tema principal para Martino.

