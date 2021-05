Piojo Herrera, a la espera de ser anunciado como DT de Tigres

LOS TIGRES DEL PIOJO

La negociación entre Miguel Herrera y Tigres avanza y avanza al grado de estar prácticamente cerrada.

Lo que hace meses le anunciamos en este mismo espacio como una posibilidad es una realidad, y a estas horas sólo espera a los tiempos para ser anunciado y ponerse la playera de los universitarios.

Miguel Herrera sabe que el proyecto no será nada fácil y que es un reto importante por lo que deja y dio Ricardo Ferretti a los Tigres, por ello los análisis y evaluaciones en lo individual y colectivo al término de cada torneo serán la llave para seguir o no en los siguientes, y no sólo para el cuerpo técnico sino para el plantel en general, las exigencias serán al máximo y con un equipo competitivo sin tiempos de espera, que llegue a calificar y pelear por el titulo.

Los Tigres a nivel equipo estarán atravesando por una nueva forma de trabajar donde la exigencia y resultados serán el sello de esta nueva administración, el orden y el respeto a cada función será lo que caracterice a un equipo que tanto en la rama femenil como varonil es de respeto.

CHIVAS SÓLO SONDEA 'EUROPEOS'

Guadalajara comienza a sondear algunos posibilidades de refuerzos para el siguiente torneo, evidentemente la zona defensiva es una de sus prioridades, por lo pronto han comenzado a sondear algunas de ellas y una de las que les gusta es Néstor Araujo, quien ha tenido un buen año en el Celta, y que por la situación económica de los clubes bien podrían acordar una buena negociación.

Hasta el momento sólo hay acercamientos como los de costumbre que hace Ricardo Peláez para sondear la situación y conocer el mercado, sin ofertas reales y en mesa por los jugadores.

En estos momentos la prioridad es ver que va a pasar con el entrenador, si Vucetich se queda, bajo qué condiciones y cuáles serían los planes a futuro. Obviamente todo depende de los resultados y la mejora en que se den los mismos.

MACÍAS, NO A LA MLS

José Juan Macías, y no es un secreto, desde hace mucho busca salir del futbol mexicano y terminar su proceso como futbolista para consolidarse como un gran delantero en otra liga, evidentemente esta no es la MLS, por el momento. El delantero de las Chivas tiene clara una cosa: quiere y va a jugar en Europa, esto porque por segundo torneo consecutivo le han salido ofertas para enrolarse en el futbol de los Estados Unidos, y por segunda ocasión les dirá que no, no es el momento para jugar en Norteamérica. La parte económica no es un tema que le mueva o le preocupe al atacante mexicano, por lo que su mente está metida y fija en el Viejo Continente en una liga que le ofrezca crecimiento, vitrina y estabilidad como deportista.

La primera vez que rechazó la oferta de la MLS fue hace seis meses, donde Chicago lo buscaba como su delantero y jugador franquicia.

YA LE SALEN NOVIAS A AMBRIZ

Tras el anuncio de la no renovación de Léon con Ignacio Ambríz le han salido muchas posibilidades y buenos proyectos. Unos se le han acercado para preguntar y otros para ofrecimientos reales, lo cierto es que el aún entrenador Campeón del futbol mexicano está imponiendo sus condiciones y escuchando ofertas. Llamadas y acercamientos que ha tenido son de algunos equipos que están en actividad de repechaje, y que quieren o ven viable un cambio de timón, o de plano hay poca confianza en cumplir para meterse a Liguilla.

Incluso a uno de ellos le comentó que estaría encantado con el proyecto, pero siempre y cuando se hiciera una renovación por completo del plantel, algo a lo que están habituados en los últimos torneos. Ambríz es y será de las cartas importantes y de los entrenadores con más llamadas al término del certamen en busca de nuevos proyectos y objetivos.

