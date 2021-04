Piojo, por encima de Nacho Ambriz para ser DT de Tigres

MIGUEL HERRERA LLEVA MANO TIGRE

Miguel Herrera es la primera opción para ser el entrenador de los Tigres, como bien les informamos hace semanas, incluso sobre la no renovación de Ignacio Ambríz con León. Miguel Herrera hace unas semanas estuvo en contacto con los Tigres para sondearlo y ver las opciones para el nuevo proyecto de los universitarios, situación por la que se ha manejado con sigilo y respeto hacia Ricardo Ferretti. Incluso, su contrato estaría lleno de cláusulas que harían una relación laboral limpia, inteligente y con base en resultados y constantes análisis como los que tenía en el América. Sería un contrato a tres años con evaluaciones cada torneo y uno global cada ciclo futbolístico.

El acuerdo tendría salidas a ciertos proyectos como selecciones nacionales. En caso de que la relación termine antes de lo estipulado se le paga hasta donde trabaja ni un torneo más ni menos. Otros detalles tendrán que contemplar directamente su comportamiento dentro y fuera de la cancha, que tanto le ha costado a nivel profesional. Temas que Miguel Herrera no desconoce y que lo hizo esperar para tomar trabajo antes de escuchar dos opciones para dirigir.

Evidentemente se sentarán o platicarán con Nacho Ambriz en caso de que algo no les guste o que la orden de arriba pero muy arriba se deje sentir y escuchar, pero hasta hoy la opción principal es la de Miguel Herrera.

Y es que para Tigres la experiencia, manejo y conocimiento del medio y de los medios de Miguel Herrera son fundamentales para comenzar con la era que deja Tuca Ferretti, que no es nada fácil, en especial la personalidad y temple para encarar figuras y un vestuario lleno de nombres y figuras importantes del balompié nacional, además de ser un equipo hecho y diseñado a un entrenador y directiva que busca rejuvenecer y mantener el control de la institución bajo ciertos parámetros.

AMÉRICA, CON CUADRO ALTERNO FRENTE A PUMAS

Las Águilas el América evalúan su calendario y lo apretado del mismo, y al ver que el segundo lugar de la Liga MX no lo ha perdido y ni lo perderá, su prioridad para los próximos juegos antes de entrar a Liguilla es la Concacaf Liga de Campeones, por lo que tanto esta noche en Portland y la próxima semana en el Azteca saldrán con su equipo estelar o lo más allegado al mismo, dejando en segundo plano el cierre del torneo y la ultima jornada frente a Pumas, por lo que es muy factible que el domingo frente a su acérrimo rival salga con cuadro alterno, para cuidar la parte física y pueda tener más posibilidades de avanzar en la Concacaf y así entrar a Liguilla de la mejor forma y todos sus jugadores tengan participación en las últimas semanas en busca de un mejor ritmo y momento. Esto no quiere decir que el resultado frente a Pumas no importe, ya que la prioridad es vencer los tres juegos, pero también son congruentes de que es momento de cuidar el fondo físico de su plantel.

CHICHARITO, NO ES POR GOLES, ES POR DISCIPLINA

Javier Hernández ha iniciado en extraordinario momento y de la mejor manera, pero su estatus en Selección Mexicana no cambiará hasta que hable con Gerardo Martino y explique ciertas situaciones que lo han marginado de la Selección Mexicana, como un tema de indisciplina en Nueva Jersey hace dos años. En aquel momento el otro jugador señalado no dudó y tomó el teléfono para hablar con directivos y cuerpo técnico, llámese Gerardo Martino, para explicar la situación. Miguel Layún fue convocado meses después, en el caso de Javier Hernández sólo llamó al presidente de la FMF, Yon De Luisa. En ese momento no le dio el valor al entrenador, valor que ahora necesita para intentar volver a la Selección Mexicana.

Incluso, en aquel momento una persona del staff de la Selección Mexicana perdió el trabajo a consecuencia de esa misma indisciplina y Hernández nunca dio la cara, situación que molestó al cuerpo técnico.

Un año después Gerardo Martino hizo un viaje a los Estados Unidos para visitar a los jugadores mexicanos de la MLS, y en su paso por Los Ángeles sólo se reunió con Carlos Vela, donde le reiteró su negativa a la Selección Mexicana, y con Jonathan Dos Santos. Con Javier Hernández no se reunió.

DESPEDIDA PARA TUCA

Tigres planea una despedida por la puerta principal para Ricardo Ferretti, entrenador que les ha dado un estatus en la liga mexicana en los últimos años. Pese a la manera en que se le informó su salida o cómo se enteró de la misma y las formas en algunos casos no cumplidas, lo que ha generado molestia en el cuerpo técnico, la directiva sabe del valor y lo hecho por el Tuca, por lo que planea un homenaje importante para el hasta ahora entrenador de Tigres, quien por cierto ya fue notificado que no seguirá en el plantel y al mismo plantel se le informó lo mismo.

