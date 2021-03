Plana mayor americanista, molesta con el Piojo Herrera

MOLESTOS, CUIDADO MIGUEL…

Miguel Herrera, extécnico del América, ha dado declaraciones los últimos días en diferentes plataformas que han puesto en jaque a sus exdirigidos y por momentos han sido hasta exhibidos. Esta situación ha traído respuestas en sus respectivas redes sociales y la molestia interna del plantel, que no entienden el comportamiento de Miguel en últimos días, pero aún más grave, la molestia de la plana mayor y la principal del equipo, que al igual que la plantilla siguen sin comprender las declaraciones, que en algunos casos tachan de no creíbles. El enojo es preocupante por lo que algún jugador o directivo pueda declarar en algún momento sobre las formas y maneras del cuerpo técnico anterior.

PURO CHIVA EN EL CLÁSICO

Ante la inminente apertura de los estadios a la afición en diferentes zonas del país, en especial en Jalisco, el Clásico Nacional se jugará con el 25 por ciento de la capacidad del estadio en las tribunas. Aunque no lo parezca será repleto de rojiblancos, ya que no habrá boletos a la venta y se les respetará el derecho prioritario a los abonados, siendo estos los de mayor compromiso para la institución del Guadalajara, motivo también con el que comenzarán a calmar uno de sus pendientes económicos y que tiene en situaciones de números rojos a las Chivas, ya que algunos abonados han reclamado su reembolso por no tener juegos y otros la prioridad para la apertura del estadio. Y que mejor que darles luz verde ahora que llega el juego frente al América, por lo que las tribunas y algunos palcos estarán llenos de Chivas que reclaman su abono ya pagado.

LA CAPITAL ESPERA LUZ VERDE DEL GOBIERNO

América, Cruz Azul y Pumas están a la espera del cambio de color de semáforo en la Ciudad de México, que la alcaldía de Coyoacán junto con la autoridades de la CDMX den luz verde para poder sentarse a platicar con las autoridades sanitarias locales y así, como consecuencia, puedan abrir las puertas de sus respectivos estadios, esto por los cambios de semáforo en todo el país y que ha traído la apertura de diferentes sedes del fútbol mexicano para ya estar en plena reactivación de su economía exterior.

Los tres equipos están dispuestos a acatar lo que el gobierno les indique en el momento para poder darle futbol a su afición en las gradas de sus inmuebles. Por tal motivo, a finales del mes vislumbran una luz en la que pueda regresar su afición a los juegos, siempre y cuando lo autoricen las autoridades de la Ciudad de México.

APOYO TOTAL A 'JIMMY'

El preolímpico está a la vuelta de la esquina. Jaime Lozano ha solicitado apoyo y responsabilidad tanto a sus elegidos como a los clubes que desean ser parte del camino a Tokio. Un apoyo que más que un préstamo de jugadores sea unánime y bajo cualquier condición o circunstancia, para así tener las mejores bases para trabajar el proyecto y se logre el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos, que es el deseo de la mayoría de los involucrados en el balompié mexicano, llámese futbolistas, directivos, equipos y televisoras, ya que es una prioridad que para las competencias del verano esté presente el futbol a como de lugar y con la selección que permita pelear por una medalla y el mayor número de partidos posibles.

Por esto, el compromiso del cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano se duplica con la intensión de tener un objetivo más cumplido y a la postre seguir en el proceso con el crecimiento de los jóvenes mexicanos para la selección mayor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL CONTARÁ CON 25 POR CIENTO DE AFORO EN EL ESTADIO AKRON.