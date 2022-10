Plantel de Tigres, molesto por palabras del Piojo

A MIGUEL HERRERA SE LE VE Y LOS TIENE HASTA LA MA…

La directiva de primera línea y los altos mandos de Tigres están más que molestos, desorbitados y con un mar de dudas en cuanto al futuro deportivo del equipo, luego de las palabras de Miguel Herrera en conferencia de prensa. Luego de escucharlas con cabeza fría, recriminaron la nula autocrítica de su director técnico, la cual brilló por su ausencia. Es cierto que la directiva tiene excelente relación con el Piojo, pero también es cierto que esta directiva encabezada por Mauricio Culebro tiene el sello de responsabilidad, calidad y éxito, por lo que de ninguna manera dejarán pasar como si nada las palabras de su estratega, y más porque al plantel completo no le causó nada de gracia lo que dijo su técnico, situación que también se la hicieron saber a su directiva, por lo que hoy la continuidad de Miguel Herrera está evaluada, por sus palabras, por sus resultados, la manera de jugar y su capacidad de reacción que ha sido poca en las últimas tres liguillas.

Y es que me parece, o al menos es lo que denota, un Miguel cansado, harto, presionado, incómodo y fuera de su propia personalidad, ha perdido la autocrítica y ese sello que caracteriza a sus equipos y manera de jugar, esa garra, fuelle, lucha durante los 90 minutos, y o es por un tema de edad de su plantel o dinamismo del equipo, o es por un tema estricto del trabajo que no se ha hecho en este equipo. Miguel Herrera en seis meses ha perdido gran parte de su sello, y su semblante y andar lo delatan. Me parece que esa presión y cansancio lo han revolucionado y quemado, al grado de perder la visión de lo bien hecho.

A Tigres llegó a ganar títulos, no a sumar torneos de 30 puntos, las exigencias son distintas y este equipo se acostumbró a jugar no tan vistoso, pero a ganar títulos, y ahora no los gana y tampoco pelea por ellos, me parece que es momento para un alto, descansar, limpiar la maquinaria y volver carburado y enfocado.

HIERRO: RESPETO Y COMPROMISO

Fernando Hierro llegó a las instalaciones de las Chivas, donde estará más de tres años vigilando el accionar de su equipo, y en el camino se cruzó con algunos futbolistas del primer equipo, que no se han ido de vacaciones, y el sentir fue de respeto, de jerarquía, misma idea y sentimiento compartido con los dueños y directivos del conjunto rojiblanco. El palmarés y nombre de Fernando Hierro impone respeto en Chivas, algo que se había perdido desde hace mucho, y que al plantel le daba lo mismo a la hora de vestir la playera, y en el entorno del equipo y del dueño fue una de las necesidades que se tenía que cubrir a como diera lugar en el nuevo proyecto, al querer jugadores con compromiso y mentalidad ganadora, y no conformista con lo mínimo. Ahora, el reto de Hierro es generarlos para conservar ese pensamiento en los resultados del primer equipo, y convencerlos de que lejos de ser una actitud, debe de convertirse en un habito en Chivas.

EN PUMAS NADIE DECIDE NADA

Pumas busca y busca, toca y toca puertas, y a todos les dicen lo mismo. La presentación al patronato y al consejo deportivo de la UNAM de los candidatos a tomar al equipo se ha convertido en un dolor de cabeza, entre lo que quiere el Presidente, el candidato del rector, los entrenadores que sugieren los promotores que operan en Ciudad Universitaria, y los que reclama su afición, hoy tienen a Pumas con largas horas de espera y a los propios entrenadores pegados al teléfono a la espera de la llamada prometida.

