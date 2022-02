'Pónganle hue...', pedido de Ochoa y Henry

OCHOA Y HENRY: “PÓNGANLE HUEVOS”

El mal inicio del torneo para el América no tiene nada contento ni al plantel, ni al cuerpo técnico y mucho menos a la directiva en todos los niveles, aunado a que en la pasada visita del dueño del equipo se les pidió de manera clara ser un equipo distinto, que buscara el título a toda costa, y hoy este mismo equipo, que se comprometió, hace todo lo contrario. La plana mayor no duda en dejar a Solari todo el torneo y evaluar con los resultados y con la inversión que se hizo, siempre y cuando el conjunto tome fuerza y responda, por eso la preocupación del estratega que sabe que necesita de una buena racha y reaccionar para trabajar tranquilo, de lo contrario la presión será mayor. Lo cierto es que no hay ningún nombre en la mesa para suplirlo, por lo que esperan que los resultados lleguen pronto.

Mientras tanto, los líderes de este equipo levantaron la mano, en especial Guillermo Ochoa y Henry Martín, quien tras la última derrota y con la cabeza más fría solicitaron reunirse con todo el plantel para hablar las cosas de frente y terminar con detalles que no dejan funcionar al equipo, para luego hacer olvidar el mal trago y comenzar a meterle. “Es el momento de ponerle huevos y dejarse de chingaderas, América es para estar arriba y ser Campeón”, así de claro y contundente el mensaje de los capitanes al grupo en general, por lo que están dispuestos a sumar nueve puntos la siguiente semana a como de lugar por el juego pendiente, y así regresar cuanto antes a los primeros lugares.

CRUZ AZUL, UN GASTO INTELIGENTE

Sin lugar a dudas Cruz Azul se convirtió en una de las nóminas, sino es que la más importante, del balompié mexicano. Con ocho incorporaciones y algunas salidas le han dado a su equipo frescura, profundidad de banca y un cuadro protagonista y bien balanceado. En Cruz Azul se ingresaron este año ocho millones de dólares: seis de ellos por la venta de Jonathan Rodríguez y dos más por el arreglo entre Boca Juniors y La Máquina por Pol Fernández.

Con estos ocho millones de dólares, unos extra en el cochinito, y un departamento de inteligencia recientemente creado por Álvaro Dávila y Héctor Lara basado en las estadísticas, números y resultados de sus jugadores, lograron la contratación de ocho futbolistas de la siguiente manera: Cristian Tabó del Puebla a cambio de tres millones de billetes verdes y un contrato de tres años, Uriel Antuna en intercambio del 50 por ciento de la carta por Alvarado y un contrato por cuatro años.

A préstamo por un año Mayorga procedente de Chivas. Erik Lira de Pumas cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de la carta, el resto pertenece a la UNAM, y un contrato a cuatro años.

Carlos Rodríguez, procedente de Monterrey, cuatro años en intercambio por Romo y 2.3 millones de dólares.

Luis Abram a préstamo por un año. con opción a compra a cambio de medio millón de dólares y un año de contrato.

Iván Morales por dos millones de verdes por el 80 por ciento de la carta y cuatro años de contrato, y la cereza del pastel es Romero, quien llega libre y le han hecho un contrato por un año con opción a otro.

Con un gasto de casi 12 millones dólares y un ingreso neto de ocho y un gasto de cuatro, Cruz Azul logró una plantilla competitiva con ocho buenos futbolistas, un promedio de edad de 26 años que le ayudará a pelear por el titulo y fácilmente ponerlo como una de las dos mejores plantillas del futbol mexicano, por encima de América y peleando de tú a tú con Tigres y Rayados.

Pero, sin duda el mayor mérito en estos fichajes fue la paciencia y el encarar de tú a tú a equipos como Boca Juniors, que siempre buscan sacar partida de su historia y renombre en algunos jugadores, y sobre todo el poder darle a su técnico una nueva columna vertebral tras la salida de tres de sus principales pilares en la obtención del titulo: Rodríguez, Romo y Pineda. Todo esto con el antecedente de que con Orbelín no se ingresó un solo centavo y se gastaron en su momento cerca de seis o siete millones de dólares, y el millón que se ahorraron para el representante de Romo por conseguir que el jugador firmara su renovación con Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL LAYÚN RECIBIÓ DOS PARTIDOS DE SUSPENSIÓN POR OFENSAS AL CUERPO ARBITRAL.