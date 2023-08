¿Por qué Jimmy para el 2026? 

Ayer por la tarde se cerraban los últimos detalles para designar a Jaime Lozano como el director técnico para el 2026. Terminó contrato con la participación en Copa Oro, pero con el detalle de sentarse a negociar una continuidad en el banco de la Selección Mexicana para el proceso de la Copa del Mundo del 2026.

¿Qué hizo Jaime Lozano para dejar de ser el interino y convertirse en la opción numero uno para la silla del Tri?

Lozano entró al banquillo y unió al vestuario de la Selección Mexicana con su sencillez, con respeto a los jugadores, staff y toda persona que trabaja para Selección Mexicana, les dio un lugar, les otorgó confianza y a su vez responsabilidad, les dio un sentido del trabajo colectivo puliendo detalles finos e individuales que lucieron al primer instante e hicieron un mejor grupo de trabajo, un ejemplo de ello, Uriel Antuna a quien de manera precisa le pidió que dejara las fintas y que sólo hiciera una, levantara la cara y metiera el centro y eso lo hizo más productivo en la parte final para la Selección Mexicana.

A los jugadores les regresó el respeto como personas e individuos, con una comunicación directa, frontal y clara, que hizo que fluyera la confianza y responsabilidad de manera reciproca, lo que hizo un grupo duro y fuerte, situación que no se veía en Selección desde hace casi tres años, olvidándose de mensajeros y de burbujas transparentes de “respeto y jerarquía” que sólo ahuyentaban la comunicación y quebraban el grupo.

En la interna hizo que cada uno de los que formaban la Selección Mexicana se sintieran útiles e importantes, le dio valor al ámbito personal, hizo que la frase tan popular de: “Jimmy es a toda madre, ojalá y se quede”, se escuchara a diario. Regresó la camaradería, respeto y un factor muy importante a nivel jugador: el valor y deseo de vestir y defender la playera de la Selección Mexicana, algo que estaba ausente y extraviado.

Y con ello no describo caprichos o detalles individuales de jugadores, sino las formas de trabajo de los dos anteriores entrenadores que alejaron y rompieron con un equipo. El trato humano fue y será una de las claves para conseguir o acercarse al objetivo colectivo y más en un grupo que llegaba golpeado y sensiblemente señalado, ese lado lo tuvo Jaime Lozano con un par de días de trato, esa situación hizo que todo lo negativo y las voces en contra recularan y comenzaran a verlo como una opción real para el

siguiente proceso; fundamentada en el conocimiento que también suma de esta generación al tenerlos en diferentes momentos de su carrera en Selecciones Menores y en diferentes torneos, otro punto a su favor.

En la cancha: Jaime y su familia de trabajo y digo familia, por la unión, confianza y respeto que se tienen, lograron establecer métodos de trabajo sencillos y fáciles, una manera de jugar y pararse en la cancha que logra pulir detalles y características del seleccionado mexicano, como el 4-3-3 y sus variantes, de manera sencilla y fácil.



LA RECONCILIACIÓN

De manera externa, y en donde les rompió el plan de trabajo original a los que no querían dejarlo o no le tenían la confianza para después de la Copa Oro, es la reconciliación, que el aficionado volviera a creer y confiar en su Selección después del fracaso de Qatar y de Nations League. Jaime Lozano logró regresar a la afición mexicana a los estadios, ponerse y comprar la playera verde, que de nuevo existiera una ilusión en el aficionado, eso lo logró de inmediato tras su nombramiento, con su trabajo y con los resultados. Eso, a la Federación Mexicana de Futbol, le dio calma y tranquilidad, le otorgó la confianza para proyectar el plan original en cuanto a partidos, ya que por mucho que nos quejemos de los encuentros en Estados Unidos, hoy esos partidos son vitales y necesarios en la estructura por el aporte económico y sustento para todos las Selecciones Nacionales.



LA COPA AMÉRICA

Esa comunión llegó de la mano del resultado, que fue la cereza del pastel, la manera en que se consigue la Copa Oro, en la que al principio del torneo no se veía a México como el favorito, Jaime y la Selección se convirtieron en campeones de la zona y eso generó que todo lo realizado en 30 días se potenciara para ser prácticamente imposible no considerarlo el candidato idóneo a tomar la Selección Mexicana de cara al 2026 y en una preparación fuerte que contempla torneos internacionales y partidos en Europa y con rivales importantes, no dejando de lado el detalle de la Copa América del año entrante, donde será un punto de análisis para el trabajo del cuerpo técnico y de la misma Selección Mexicana, para ver si el camino es el correcto o hay que corregir o trabajar de manera distinta.



LA CONFIANZA

Y sí fallaba algún detalle o punto extra, el grupo, los jugadores lo respaldan desde el principio al final, en la cancha y con los micrófonos, marcándolo como el idóneo por su manera de trabajar, persona que es y por ser mexicano.

Jaime Lozano ayer por la tarde noche se encontraba alistando los últimos detalles, ya que ahora, la negociación es llevada por ambas partes, al no existir la urgencia del tiempo y la necesidad de una oportunidad, hoy ambas partes ponen en mesa sus propuestas, necesidades, responsabilidades y ganancias. Las siguientes horas cerrarán y en los próximos días lo anunciarán como el técnico de la Selección Mexicana para el proceso del 2026.

Decisión que causará polémica, pero, finalmente se hace algo distinto pensando en un futuro, en un proyecto, en una idea de crecer y mantenerse, no en un técnico de momento, con nombre, apellido y palmarés, con Jaime Lozano es distinto, con su trabajo se lo ha ganado y ha convencido, algo que en la FMF es muy difícil de tener.



DUILIO DAVINO SE QUEDA

Otro puesto en Selección Mexicana que no puede pasar de largo es el de director deportivo de la Selección Mayor, que al principio de la Copa Oro también estaba en duda y en análisis, tras los resultados y la manera en que se realizaron las cosas y como se ha trabajado, Duilio Davino sigue en su puesto, se queda al frente de la Selección Mayor en donde reportara a Ivar Sisniega y a Juan Carlos Rodríguez.

Uno de los puntos que estaban en la mesa, era saber qué tanta injerencia tomaría la opinión de Davino en las decisiones finales, ya que con su experiencia y comunicación con los seleccionados en la estructura deportiva se vuelve fundamental en el plan de desarrollo del proyecto Selección Mexicana.

