¿Por qué Roger Martínez ha dejado de ser revulsivo en América?

MÁS PROBLEMA QUE SOLUCIÓN

Lejos de ser la solución para el equipo de Miguel Herrera, la permanencia de Roger Martínez ha sido un verdadero problema para las Águilas del América, que además de lidiar con el tema de las lesiones y ausencias, tienen que estar esperanzados a que el colombiano encuentre su mejor forma, y no en los juegos, sino en los entrenamientos, situación por la que el cuerpo técnico no lo ha tomado en cuenta ni como revulsivo o solución a los problemas de la cancha. Es cierto que América no es el único que la ha pasado mal en este año futbolístico, al existir otros refuerzos que no han dado lo que se esperaba, en Chivas tienen refuerzos que no han visto la cancha en competencia oficial, Cruz Azul tuvo que prestar a algunos, Tigres dar de baja a otros, y Monterrey desprenderse de otros, pero la realidad es que de los jugadores que se les ha dado las mayores oportunidades posibles está el colombiano del América, que incluso pidió oportunidades y ofreció disculpas por querer irse, y ahora, el equipo no sabe ni que hacer con su contrato, que ronda por dos años más ante la situación futbolística del jugador y el momento económico que vive el equipo.

Hay jugadores que han resultado solución inmediata o por lo menos se han esforzado por dar un poco de lo que observaron para contratarlos, y otros, que de plano viven en la comodidad, intentando encontrar su mejor momento fuera de la cancha. Al final del torneo vendrá un duro filtro en Coapa y más de uno estará en tela de juicio.

EL CALENDARIO NO AYUDA

Para la Jornada 15 se esperaba que más clubes se atrevieran a abrir las puertas de sus estadios, sin embargo, entre los semáforos que se mantienen en anaranjado, y que los rivales no ayudan para buscar una buena taquilla, algunos deciden esperar y no invertir en la apertura del estadio por los costos que incluyen el protocolo de apertura y la cantidad de afición que tendrían que recibir. Por tal motivo, para la Jornada 15 sólo Puebla abrirá su inmueble, mientras que los regiomontanos esperan luz verde para la 16, esperando antes tener la Final de Vuelta de Copa MX con un porcentaje en el estadio de Rayados.

CONTROVERSIAS, ¿SOLUCIONA O CUIDA?

La Comisión de Controversias está para vigilar el orden del balompié mexicano entre jugadores y clubes, o para cuidar a los socios, amigos o clubes de la FMF y de la liga mexicana, y es que resulta que Jair Pereira y Enrique Triverio llevan siete meses sin cobrar tras meter la inconformidad por la manera en que cortaron con Querétaro, la cual ha resultado a favor de los futbolistas, pero resulta que Controversias, quien tiene que velar por los intereses de todos, no de algunos en el balompié mexicano, tiene detenida la resolución por más de dos meses, acusando carga de trabajo, aunque la realidad es que le han pedido detener esta misma, ya que los jugadores han amenazado y están decididos a acudir al TAS para llevar su caso. Apegados a la ley del trabajo tienen para ganar su situación y recibir el 100 por ciento de su salario y no lo que les habían ofrecido para arreglase. Otro tema que el futbol mexicano llevaría ante el máximo organismo, donde a últimas fechas han estado muy presentes, lamentablemente para su imagen y manejo.

VERACRUZ, PROMESAS LARGAS

Aunque en la FMF lo tienen empolvado y olvidado, pese a las promesas de pago, su presidente y la utilización de los jugadores para quitar a Fidel Kuri del futbol mexicano, y a casi un año de no recibir un pago, el adeudo a los jugadores y trabajadores del Veracruz no encuentra la puerta correcta, pues ahora resulta que hacen sumas y restas porque hace dos semanas tenían la propuesta firme, pero luego les resultó que estaban mal las cuentas y que entra menos dinero del que se les adeuda, el tema es que no pagan ni la primer suma, ni atacan como deberían el pago de la fianza, y los tienen olvidados y a la espera de que los abogados de la FMF anden de 'buena onda' para tomarles la llamada, resolver su situación de jugadores y empleados, y de paso cobrar y exigir el pago de la fianza que aprobaron sin revisarla ni verificarla. Los jugadores están esperando esta semana y parte de la que sigue para recibir respuesta, caso contrario ahora vendrán con más fuerza y ante las últimas consecuencias, derivado del nepotismo con el que han sido tratados e ignorados.

