¿Qué pasó en realidad entre Zendejas, FMF y US Soccer?

A ZENDEJAS LE MANDARON AL STAFF

A últimos días la situación de Alejandro Zendejas del América con Selección Mexicana y Gerardo Martino se pinta muy fácil y sencilla de llevar a una situación de calificaciones, desacreditaciones, insultos, y sobre todo desinformación, y todo derivado por la manera de llevar el tema por parte de la dirección de selecciones nacionales, además de las formas y modos empleados para una sencilla firma.

El jugador del América estaba informado y decidido a firmar el documento, que no es el que exige la FIFA (One Time Switch) sino un documento tipo carta responsiva en donde el jugador se compromete formalmente a no jugar más, en este caso, con la selección de Estados Unidos, documento no pedido por FIFA, pero sí por la FMF y US Soccer, quienes detectaron un mal al estar intercambiando jugadores, por lo que acordaron no tener este tipo de prácticas por imagen y para llevar una sana relación.

Zendejas, al hablar con Ordiales fue claro y contundente al solicitarle hablar con Martino, para preguntar sobre sus posibilidades, futuro y oportunidades reales en Selección Mexicana, una postura legitima al tener posibilidad de jugador con ambas selecciones, incluso Zendejas les pidió convocarlo, hablar con Martino, y firmar dicho documento, pero como siempre, la condicionante para los directivos mexicanos es el doblegarse a sus peticiones y condiciones, y el tema quedó abierto.

Lo increíble del tema es que la FMF y en este caso la Dirección de Selecciones Nacionales no se haya dado a la tarea de agendar un cita formal con el club, enviar al abogado para dar fe de la misma, o el propio Jaime Ordiales, o en su defecto miembros del cuerpo técnico, no, se les ocurrió la brillante idea de enviar la carta con miembros del staff de Selección Mexicana, así de interesados, así de responsables con los temas de Selección Mexicana, y sobre todo de responsables con lo que se supone que les interesa.

No se dieron el tiempo ni el momento de hacer las cosas como se deben de hacer, de darle interés y formalidad al asunto, sino que optaron por la cómoda, luego entonces a Martino se le malinfoma y se le dice que Zendejas no quiso firmar el documento, y por ello estalla de la forma que lo hizo, y como el propio entrenador lo manifestó. nunca habló con el jugador, nunca se percató de lo que le pedía o preguntaría el futbolista.

Un tema tan sencillo se complicó al grado de dejar al margen de la selección a un jugador con calidad y que hoy sería de mucha ayuda, todo por la falta de tacto, comunicación, y hasta responsabilidad de la parte de selecciones nacionales.

Hoy las posibilidades de Zendejas para ir a Qatar son pocas, pero no imposibles, ya que al técnico de la Selección Mexicana le interesa su futbol, el tema es aclarar las diferencias que llegaron al grado de molestar al América por la manera en que calificaron a su jugador sin saber a ciencia cierta la manera en que se hicieron las cosas, por lo que se puede arreglar con una cita formal y atención de ambas partes.

En poco tiempo la comunicación entre Dirección de Selecciones Nacionales y clubes se ha visto descuidada, al grado de no ser el primer problema con algún club o jugador o equipo, Rayados ya lo hizo, Guadalajara de la misma manera, y ahora América.

Urge una estructura de selecciones nacionales que tenga directriz y no sólo sirva de escudo o parachoques, urgen figuras y rostros de autoridad que equilibren el tema en selecciones nacionales, ya que hoy como nunca el director de selecciones está al margen de la operación del equipo, que está en manos del cuerpo técnico y en especial, Gerardo Martino.

ARCHUNDIA REUNCIÓ, PERO…

La situación y calidad del arbitraje mexicano no ha cambiado con el relevo en la administración o la sustitución en la cabeza de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia tomó el cargo con ilusión, deseo y ganas de trabajar, sin embargo, este gusto, esta ilusión le duró mes y medio, luego de ver cómo se trabaja con los silbantes semana a semana, la preparación que tienen, cómo llevan a los silbantes durante la semana, la preparación y herramientas que les dan, así como los instructores de los silbantes y los que operan el VAR. El presidente sin poder mover, modificar o hacer algo, es decir atado de manos, ya que aún y aunque hayan dicho o manifestado lo contrario, la cabeza principal y las ordenes directas las sigue dando Iñigo Riestra, quien funge como el mandamás de los árbitros.

Todo ello orilló a Archundia a poner su renuncia en la mesa, a hacerse a un lado al ver que los silbantes esté quien esté en su escritorio seguirán con malas actuaciones, pésimas interpretaciones y pocos resultados, ya que la forma y estructura silgue siendo la misma y las formas de trabajo es lo mismo que con Brizio y los que le anteceden.

Dicha renuncia llegó al escritorio del presidente de la FMF, Yon De Luisa, quien la rechazó y le pidió calma, y con ello un estudio detallado de lo detectado para actuar y comenzar a olvidarse de esos resultados y comenzar a trabajar, y con ello una dosis de calma y paciencia, ya que con dos meses de su nombramiento no podía hacerse o hacerlo a un lado, ya que la radiografía le fue presentada antes de firmar y tomar su cargo, y la FMF necesita de su ayuda para buscar un mejor arbitraje.

El tema es que todo sigue igual y semana a semana los silbantes son protagonistas por sus errores y desigualdad de criterio arbitral, probablemente Armando Archundia ponga su renuncia de nueva cuenta al final del torneo.

