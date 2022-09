Tata Martino sobre el tema de Zendejas: 'Él dijo que iba a firmar un documento y no lo hizo'

Rompió el silencio. La Selección Mexicana cayó este miércoles ante Paraguay, donde a pesar de tener un buen juego no pudieron concretar frente al arco, y tras el juego Tata Martino fue cuestionado sobre el tema de Alejandro Zendejas y no titubeó para responder.

Martino confirmó que el jugador del América tenía que firmar un papel para poder ser convocado y olvidarse de Estados Unidos, pero no sucedió y por eso no estuvo en esta lista de convocados de la Liga MX.

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas; le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no firmó el documento, deberían de preguntar al jugador”, dijo para TUDN.

Para Tata Martino el que Zendejas no haya firmado por no tener un lugar seguro en la Copa del Mundo de Qatar 2022, es una extorsión, pero el asunto fue por no firmar el documento que lo alejaba del equipo de las Barras y las Estrellas.

“No hay un problema de Federación, ni de entrenador. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorción.

“Pero la realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista, primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, finalizó el Tata Martino.

