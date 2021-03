¿Qué porcentaje pagará TV Azteca de la multa del Atlas?

ATLAS NO PAGARA SÓLO LOS 120 MILLONES

A menos de dos meses de que se defina el tema porcentual en el futbol mexicano y como están las cosas hasta el día de hoy, Atlas sería quien tenga que finiquitar los 120 millones de pesos que se puso como multa al equipo que en el cociente quede hasta abajo. Hay que recordar que al no haber descenso se paga la permanencia con una tarifa económica, sin embargo, en el acuerdo de cambio de propietario del Atlas, donde Grupo Orlegi adquirió a los Rojinegros en una compra a Televisión Azteca, se acordó que en caso de que Atlas mantuviera la inercia negativa y resultara último en la porcentual, los actuales propietarios no pagarían el total de la multa, sino sólo un 66 por ciento del total, siendo el otro 34 por ciento finiquitado por Televisión Azteca. Entonces, si Atlas mantiene el mismo cociente serán dos empresas las que tendrán que finiquitar sus resultados deportivos tal y como lo votaron y confirmaron ellos mismos en el inicio del ano futbolístico.

CHIVAS, BASE DEL PREOLÍMPICO

Este jueves se dará la lista final para participar en el Preolímpico de Guadalajara, y este miércoles romperán filas en la concentración de tres días que inició el domingo pasado y de donde será tomada la base para el listado de Jaime Lozano. En la convocatoria, los jugadores que militan en el Guadalajara serán la base para buscar el boleto a Tokio, y entre los que destacan están: José Juan Macías, Alexis Vega, Alejandro Mayorga, Gilberto Sepúlveda, entre otros. Se pretende que de los seis jugadores que estén en el radar rojiblanco al menos se puedan sumar cinco de los que contempla Jaime Lozano para su seleccionado de 23, ya que además se acerca la Fecha FIFA, por lo que los clubes no tendrán problema en prestarlos, en este caso Chivas. Otro clubes que aportarán más de tres jugadores serían América, Monterrey, y probablemente Cruz Azul y Pumas, aunque algunos tienen la oportunidad de ser tomados en cuenta para la mayor y su gira europea que iniciará en 10 días.

LA LISTA DEL MARTES, SIN FUNES MORI

Gerardo Martino la tiene clara. Hasta que Rogelio Funes Mori no tenga en su mano la carta de naturalización como mexicano, y luego la FMF envíe la misiva correspondiente a FIFA para notificar que el delantero podrá jugar como mexicano, y luego recibir la respuesta positiva de dicho organismo, no quiere ni tocar el tema de un posible llamado a la Selección Mexicana, ya que en este momento no cuenta con el documento que lo avale, y por ende no puede tenerlo en cuenta para una lista de selección. Portal motivo, en el listado del martes se irá con dos delanteros, donde uno de ellos será Henry Martín del América y el otro muy probablemente vendrá de la MLS, ya que Raúl Jiménez no está en condiciones de jugar, y Macías de Chivas estará concentrado en el preolímpico, por lo que Alan Pulido lleva ventaja para regresar al cuadro tricolor. Mientras tanto, Rogelio Funes Mori tendrá que esperar a los documentos y el alta de FIFA como mexicano.

AMBRÍZ Y LEÓN EN PLÁTICAS DE RENOVACIÓN

Ignacio Ambríz y Club León continuan en platicas para su renovación de contrato. Al técnico del actual Campeón del futbol mexicano le restan unos meses de contrato y es la intención de la directiva que se quede por más años, aunque la realidad es que el estratega quiere probar suerte en Europa, por lo que bien podrían arreglar un contrato por dos años más con una cláusula de salida al Viejo Continente o un llamado a una selección que interese a ambas partes. Por lo pronto la concentración de trabajo del equipo está en recuperarlo física y futbolísticamente cuanto antes para meterse dentro de los primeros seis lugares del torneo.

