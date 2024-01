El que se sacó la lotería y al que le trajeron los Reyes no sé si lo pidió o lo que estaba deseando es a Cristian Calderón, él se sacó la lotería, es el gran ganador de esta apuesta que hace el América, con muchísimo riesgo de que no les pegue. Los últimos refuerzos les han resultado, no todos, pero sí la gran mayoría.

¿Cómo está el tema del 'Chicote' Calderón? Tenía seis meses que Cristian ya no quería estar en Guadalajara, incluso le ofrecieron la renovación y no lo aceptó, no quería estar más en Chivas y creo que solamente vive de una Semifinal buena ante América y se acabó.

Solamente dejó dolores de cabeza para la afición y para la directiva de lo que pudo haber generado porque creo que tiene calidad de jugador, pero no la supo aprovechar en el Guadalajara.

Llega libre, no costó un solo centavo, llega y va a firmar un contrato por dos años, pero con la opción de que si no funciona pueden rescindir el contrato de inmediato es una puesta ventajosa para el América, el jugador lleva todas las de perder, pero todas las de ganar porque si el ‘Chicote’ se aplica puede volver a ser ese jugador que fue en Necaxa, ahora en América.

ARTEAGA QUERÍA LLEGAR AL AMÉRICA

Con Gerardo Arteaga, lograron convencerlo de qué jugará con ellos y a la hora de negociar con el club se lo soltaron en 6 millones de euros. Por lo cual América dijo no voy a gastar esa cantidad sabiendo que Gerardo ya quería regresar a México, no está cómodo en Bélgica, es una de las realidades, es un jugador que tiene que estar en un lugar cómodo, protegido, un jugador que ha tenido problemas personales, busca mucho más arraigo, mucha más calidad humana que deportiva.

