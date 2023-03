Selección Mexicana y afición, aún sin reconciliación

FALTÓ LA RECONCILIACIÓN

Tras los juegos de la Nations League, la plana mayor de Selección Mexicana puso en papel sus objetivos cumplidos y los que no se han conseguido; sin embargo, hay fe y mucho apoyo para que Diego Cocca y su grupo logren fusionar como máquina su equipo, objetivos y trabajo.

De los objetivos escritos previos al juego en Surinam y en la cancha del Estadio Azteca se palomearon varias, en los que destaca, el pase a las finales del Final Four del certamen a disputarse en Las Vegas en junio entrante, el segundo y uno de los más importantes es lograr construir una relación y un acercamiento con los jugadores, que el cuerpo técnico y en especial el entrenador conozca a quién entrena, con quién convive, el sentir del jugador por vestir la playera de la Selección Mexicana, y sobre todo a la persona, esto derivado de que en el anterior proceso la relación entre cuerpo técnico y plantel no gozaba de la mejor comunicación.

Un tercer punto y que va de la mano del anterior, es darse cuenta de la actitud dentro y fuera de la cancha de 34 futbolistas y sobre todo del valor que le otorgan a la playera nacional, ya que el mensaje no es ser seleccionado, es ser represente de México, esto le servirá a Cocca para elegir la lista siguiente, porque de los 34 convocados, en alguno notó o se dio cuenta de no estar a la altura de lo que se pide o se requiere. Aunque la siguiente lista será en menos de 10 días y la limitante está muy brava, ya que serán puros de la liga local, y con la variable de qué clubes como Monterrey, Tigres y León juegan la Concacaf Liga de Campeones.

El punto que más molesta es no haber cumplido e incluso les da motivo para la charla por varias horas, es que no pudieron reconciliarse con su afición, no pudieron darle al público presente en el Azteca un resultado que les permita avanzar en un reencuentro entre afición y Selección Mexicana, al contrario, muchas figuras se alejaron y ahora deberán aguantar la presión de los abucheos justificados o no.

En selecciones nacionales saben que este punto está muy complicado, por lo que de inmediato comenzarán a trabajar en un plan emergente para lograrlo, alternado con el trabajo del cuerpo técnico, a quien los resultados se le exigirán cada vez más y más, ya que la idea o lo planeado es que con más de 20 entrenamientos y de cara al juego en San Diego de junio, las finales en Las Vegas y la Copa Oro, el cuadro mexicano pueda mostrar su mejor cara con el presente entrenador, de lo contrario los problemas llamarán a la puerta y en esta ocasión no se van a ignorar, al contrario, se atenderán de inmediato y con determinaciones radicales en caso de necesitarlas.

SE LA CREEN

Incluso en el entorno de todo lo que tiene que ver con Selección Mexicana, y en todas las categorías y rangos, han notado el acercamiento que tiene el cuerpo técnico, la manera en que comienza a crear interacción, o que los jugadores y varias áreas más han tomado a bien.

Algunos de los jugadores lo vieron y sintieron auténtico este acercamiento en busca de fortalecer un grupo, con varios de los 34 el acercamiento fue más personal: familia, objetivos personales y más, pero, sobre todo, y bajo la interrogante de ¿Qué significa y qué valor tiene la Selección Mexicana?

COCCA CONTRA EL TIEMPO

Aunque también saben que de cuates y de buenos amigos no se sostendrá, por lo que la presión ha comenzado desde ahora, ya que el calendario está muy apretado, son muchos los compromisos, muchos partidos, y poco el tiempo para llegar al objetivo primordial, una reconciliación basada en la manera de jugar y en los resultados por la misma vía.

Cocca trabajará los próximos días en una lista de 20 jugadores para llevarlos a Phoenix y enfrentar a los Estados Unidos, en un juego duro por las condiciones, y que de sumar una derrota más lo tendrá contra pared para el verano y muy condicionado a ganar los dos torneos (Nations League y Copa Oro), pero, sabedor de que con un triunfo la presión baja y tendrá oxígeno para trabajar con más calma en la manera de imponerse a Estados Unidos.

