Tri necesita rivales en noviembre para cobrar por derechos de TV

EL TRI JUEGA O LA TV NO PAGA

La Federación Mexicana de Futbol está urgida y necesitada de rivales para la Selección Mexicana de Futbol para este cierre de año, ya que de lo contrario no recibirá el pago que por contrato merecen por el uso de sus derechos televisivos. El contrato marca que le faltan cinco partidos más para recibir los dólares acordados y no meterse en otras instancias, por eso la necesidad de buscar cualquier calidad de rival o de partido para cumplir lo acordado. Ante la situación se buscan rivales en Europa para noviembre entrante y de esta forma culminar dos juegos más sin importarles la calidad de los adversarios. Estos partidos ni siquiera los seleccionados y el cuerpo técnico querían realizarlos, al no tener garantías y no jugarse algo más que un compromiso por escrito.

Es por ello que la molestia con la Federación de Costa Rica fue mayúscula por no venir a jugar al Estadio Azteca y ponerlos a buscar rival a como diera lugar y no alterar los planes que tenían preparados.

ACUERDO: DOS JUGADORES POR EQUIPO

Como si resultara poco problema la falta de rivales, ahora la Selección Mexicana tiene un nuevo roce con los clubes del futbol mexicano, ya que éstos no quieren jugar la siguiente jornada sin sus seleccionados, esto por no ser Fecha FIFA, y por ello le han pedido a la Dirección de Selecciones Nacionales que convoquen a un máximo de futbolistas por equipo, y acordaron dos convocados por club para darle prioridad al torneo local y no a los juegos que están ocupando para cumplir sus compromisos comerciales y no deportivos. Todo esto es derivado de que Selección Mexicana quiere viajar este jueves a Ámsterdam, para llegar con más días de anticipación a su compromiso de la próxima semana frente a Holanda y Argelia, pero los clubes, con el reglamento en la mano han levantado la voz y pedido mayor comprensión para la competencia local, ya que la Fecha FIFA inicia el domingo y no el jueves, y así los clubes no están obligados a prestar a sus futbolistas. De esta forma, aunado a los microciclos, se ha generado otro problema para Martino, que ahora tendrá que arreglar con el celular y escritorio.

LA LISTA EUROPEA

Por cierto, la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Holanda y Argelia saldrá este miércoles para viajar este jueves. El listado tendrá 24 futbolistas y estarán la mayoría que milita en el Viejo Continente, sumado a algunos de la Liga MX. Por las Águilas del América Henry Martín y Jorge Sánchez estarán convocados para respetar el acuerdo de dos futbolistas por equipo.

CLUBES Y AFICIONADOS RESPONSABLES

El protocolo de regreso a los estadios está listo y completo. La Liga MX ha trabajado para presentárselo a las autoridades sanitarias de nuestro país en los próximos días y comenzar a costear la apertura de los estadios para los distintos equipos. Dicho documento tiene dos puntos claros de responsabilidad, que van dirigidos mayormente a los equipos de manera individual y a sus respectivos estadios, y el segundo punto directamente a los aficionados que quieran asistir al juego de futbol.

Esto tiene que ver con la medición de temperatura, evitar las redes de contagio con la distancia, uso de cubrebocas, así estar 100 por ciento seguros de no ser positivos. Los clubes deberán poner agua y jabón en los baños, así como verificar la temperatura de los asistentes, entre otras cosas.

CALMAN A LOS EQUIPOS

La liga ha comenzado a calmar las aguas y a pedir responsabilidad y mesura a los diferentes equipos, y más a los que en sus estados el semáforo ha cambiado de color, ya que se busca que el regreso de la afición sea una idea en conjunto, y así no tener ventajas de algunos clubes sobre otros. En las repetidas reuniones ente liga y clubes se ha intentado calmar las ansías de abrir las puertas a la afición de inmediato con un 30 por ciento de su capacidad, y esperar que la mayoría tenga las condiciones y la luz verde de sus respectivos estados.

La idea es tener al aficionado de regreso a las gradas en Repechaje y Liguilla en la totalidad de los estadios que compitan en la parte final del campeonato, aunque algunos ya quieren volver tras la Fecha FIFA de octubre.

