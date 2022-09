Zendejas aclara tema con FMF, pero no ha firmado

ZENDEJAS LOS DEJÓ ESPERANDO…

Hace una semana les relatamos todo lo que sucedió con el tema de Zendejas y la Dirección de Selecciones Nacionales, incluso las pláticas con Jaime Ordiales y cómo esperaban obtener la firma. Tras la publicación en RÉCORD y todo lo que se desarrolló, ambas partes recapacitaron el malentendido. Por parte de FMF aparecieron nulas disculpas por las formas y modos en que se desarrolló el tema, pero se abrió de nueva cuenta la invitación para que el jugador formara parte de Selección Mexicana, dejando en claro que no le prometían ni un llamado ni mucho menos la Copa del Mundo, Zendejas, a estas alturas, continúa a la espera de hablar con el entrenador de la Selección Mexicana.

Incluso la parte de direcciones nacionales le ofreció ir personalmente para que firmara la carta con la que renunciara a jugar con la Selección de Estados Unidos y pudiera ser tomado en cuenta por Martino y en futuros llamados, repito, sin prometerle el Mundial, a lo que el jugador de las Águilas respondió que el malentendido estaba aclarado y que ahora es una decisión que pensaría y tomaría en familia y que le diera tiempo.

Esto fue a finales de la semana pasada, ya que Jaime Ordiales saldría de viaje con Yon De Luisa al Viejo Continente para platicar con los jugadores mexicanos, donde por cierto esta tarde visitará a Jesús Manuel Corona y así comentarle los planes que se tienen a futuro con él, esta misma gira la realizó Martino hace un mes con parte de su cuerpo técnico.

Todo quedó en santa paz, hablado, y con mejor cara que la semana pasada, donde hubo ciertas declaraciones del técnico de la Selección Mexicana fuera de contexto y realidad, pasaron los días, pero no hubo más comunicación de parte de Zendejas, quien no respondió a dicha invitación y hasta ahora no ha hablado con selecciones nacionales y tampoco firmado la carta compromiso para deslindarse de un posible llamado de Estados Unidos, por lo que al no tener la firma, no podía ser tomado en cuenta para la lista que les adelantamos ayer con los 31 futbolistas en donde están los 26 que van a la Copa del Mundo y las cinco dudas que le brincan a Martino.

Hasta hoy la firma no ha llegado y parece que estaría a la espera de un llamado de la Selección de Estados Unidos, y así dejar en claro su convicción de jugar para el país vecino del norte o la espera de que Martino le responda el teléfono, aunque es muy difícil subirse a la Copa del Mundo por México, al no aparecer en la lista de 31.

De la lista de 31 es prácticamente improbable que se suba un jugador a la Copa del Mundo que no aparezca en este listado, a excepción de Tecatito Corona, a quien si logra recuperarse de la fractura seguramente estará en Qatar. La idea es que Gerardo Martino frente a Perú y Colombia elija a sus 26, que en teoría ya tienen a 24 más que decididos, y por ahí hasta poner la alineación con la que abrirá el Mundial frente a Polonia, por ello la importancia de este listado, y que hoy deja fuera a jugadores jóvenes que bien podrían aprovechar este Mundial para tomar experiencia, y a otros que viven un buen momento, y, por otro lado, a los que se cansó de esperar y que no le dieron lo que esperaba, como Pizarro, quien por segundo Mundial seguido no logra librar la barrera del corte y lo dejan fuera del mismo, y Sebastián Córdova, quien hoy después de un año tenía ritmo, momento y era el mejor jugador de Tigres, aunque queda y cabe señalar el antecedente de hace un mes donde fue llamado y se reportó lesionado, y que al cuerpo técnico de la selección como al propio Martino no le había gustado que no asistiera a la convocatoria, y que en este mismo espacio mencionamos el caso similar de Henry Martín que incluso se presentó a que lo checara el médico del cuadro mexicano.

De estos 31 son pocas las dudas que mantiene el cuerpo técnico, y es prácticamente un hecho que Ochoa, Talavera, Cota, Araujo, Moreno, Sánchez, Montes, Gallardo, Arteaga, Álvarez, Herrera, Guardado, Rodríguez, Chávez, Gutiérrez, Pineda, Lainez, Lozano, Jiménez, Vega, Martín, Antuna y Funes Mori tengan un pie y medio en el avión que parte el 31 de octubre a Qatar, y que el resto estará echando el resto de su calidad para bajar a alguno y subirse al barco mundialista.

