El reporte Ponce: Chivas rompe el rating

Populares. Televisa registró en el Clásico Nacional del sábado pasado el partido de fase regular más visto del año, pues a través de la señal abierta de Canal 5 y en restringida de TUDN (sin contar la audiencia en streaming de ViX), al América vs Chivas lo vieron 18.2 millones de personas, récord para cualquier partido en televisión mexicana este 2025.

El segundo lugar te va a sorprender, pues no tuvo a las Águilas, pero sí al Guadalajara.

La victoria del Rebaño sobre las Águilas tuvo incluso más personas que el promedio de las últimas dos galas de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’, de 15 millones de audiencia, para dimensionar.

Pues el juego al que superó el partido en el Azulcrema fue otro de Chivas, pero no con los grandes, sino sorpresivamente en el Clásico Tapatío del torneo pasado, pues en la última fecha el Guadalajara aún buscaba su clasificación a Liguilla y la expectativa fue a tal grado que registraron en señal abierta y en TUDN 14 millones de personas. Así que el Rebaño tiene el récord de los dos partidos de fase regular más vistos en Liga MX este año.

CANELO NOQUEÓ EN AUDIENCIA

Expectante. La pelea del Canelo también reventó el rating. Fueron más de 41 millones de espectadores los que sintonizaron Netflix para ver a Crawford destronar a Álvarez por el título indiscutible de peso supermediano, el evento de boxeo por campeonato oficial masculino más visto de la historia.

Eso sí, la Canelo-Crawford no quedó ni cerca de la mitad de los 108 millones de espectadores que vieron la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson de noviembre pasado.

Según Netflix, el pleito en Las Vegas alcanzó un máximo de más de 24 millones de transmisiones simultáneas, y todo el evento tuvo audiencia promedio por minuto de 36.6 millones de espectadores en vivo. La velada fue número 1 en Netflix en 30 países, incluyendo México y Estados Unidos.

…Y TAMBIÉN EN LA TAQUILLA

Lucrativo. En taquilla, la Canelo-Crawford también tuvo números destacados. Al evento en el Allegiant Stadium entraron 70 mil 482 personas, la tercera asistencia más amplia en eventos de boxeo, apenas por debajo de la Álvarez-Saunders, que en el AT&T Stadium metió 73 mil 126.

Y en la caja registradora, la taquilla de la pelea en Las Vegas generó poco más de 47 millones de dólares, la tercera más grande en la historia del boxeo, detrás de la Mayweather-Pacquiao (72 mdd) y la Mayweather-McGregor (55 mdd).

QUIÉN CONFUNDIÓ ALINEACIÓN INDEBIDA AZUL

Confundida. Vaya relajo que se desató en redes una posible alineación indebida de Cruz Azul ante Pachuca, pero todo fue una mala interpretación del reglamento, que señala con claridad que lo que no se debe hacer es tener más de 7 jugadores No Formados en México en la cancha.

Sin embargo, la expulsión del árbitro Vizcarra, de polémica actuación, a Orozco Chiquete causó justo afuera de la cancha la confusión, pues me contaron que quien puso el desorden y la duda con que debía salir de cambio un extranjero por un mexicano para “mantener la relación de NFM y FM” en el equipo azul, fue ni más ni menos que la Comisaria de la FMF encargada de llevar el partido en Pachuca.

Sin embargo, desde la alta cúpula de Doña Fede ya vino el mensaje y la claridad a ambos clubes de que esto no es alineación indebida, de hecho en Toluca estaban analizando mandar un comunicado oficial al resto de los equipos para aclarar que este caso no incurre en infracción al reglamento, por si hubiera más despistados.

FIFA SE PONE LA DEL PUEBLA

