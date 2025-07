El reporte Ponce: Pumas revive gracias a Juárez

Influyente. Efraín Juárez ha tomado control tal del Club Universidad que al fin se mueven los hilos para tratar que Pumas ya no transite sin aspiraciones en Liga MX, sino que se vuelva centro de conversación, que vuelva a ser relevante, y que aunque no son favoritos, que al menos su afición tenga ilusión de romper los 14 años sin títulos. El bombazo que significó traer a Keylor Navas fue encendido por el técnico, que ha logrado de a poco que los engranes de la directiva que no avanzaban al parejo en Cantera, hoy luzcan más sincronizados.

Pumas tuvo al menos nueve bajas clave, de las que las más importantes fue Juárez el responsable: Funes Mori, Pussetto, Ergas y Leo Suárez. También quien convenció a Ramsey, Angulo, Vite y ahora, al histórico portero tico, quien por las charlas con Efraín hizo lo imposible por zafarse de Newell’s y ayer ya fue presentado en Cantera.

Mientras la directiva en el Palomar seguía con hielo en la sangre para tomar decisiones, y la dirección deportiva dudaba, Efraín alzó la voz para pedir lo necesario para resurgir. Le hicieron caso. Y aún falta: Juárez ya eligió que el sacrificado sea Piero Quispe con tal de traer un delantero extranjero que responda ante la falta de gol que aqueja Pumas hace años. Efra es lo mejor que le pudo pasar al Club Universidad en la última década.

MLS PERDONA CASTIGO A MESSI

Permisivos. Y para acabar con el All Star en Austin, así como Doña Fede le pidió a Rayados que convenciera a su estrella Sergio Ramos para acudir al juego contra la MLS, la liga estadounidense no pudo con el Inter de Miami, que decidió darle descanso a Messi, que suma 5 partidos en dos semanas, entre el torneo local y los compromisos con la Selección de Argentina.

Resulta que los contratos emeleseros sí contemplan la obligatoriedad de asistir al partido de las estrellas, o sufrir la sanción de un partido de suspensión, como ya le ocurrió a Zlatan Ibrahimovic cuando faltó al compromiso en 2018 jugando con el Galaxy. Pues me contaron que esta vez, la MLS dobló las manos y ni a Leo ni a Jordi Alba, quien tampoco asistió, los van a castigar en esta edición. Qué buena onda.

AMÉRICA TRAE ESPINA Y BUSCA REVANCHA

Encendidos. Jona dos Santos me respondió contundente: “Destrozado”, cuando le pregunté como estaba justo el día que América volvió a CDMX tras caer en el Campeón de Campeones con Toluca. “¿Por llegar de madrugada?”, continué, “Sí, pero también y sobre todo por la derrota”. El mediocampista me contó que al grupo le había dolido mucho ceder otro título ante los Diablos Rojos. Caló hondo. “Hay que sacarse la espina…”, le tiré, “pero no tengas ni duda, así será”, asestó el menor de los Dos Santos. Yo le creo.

ROKU SOLUCIONA PULVERIZACIÓN DE SEÑALES

Concentrado. Jona aceptó sin reparo: “Muchas veces me preguntan dónde pasará el partido del América y no lo sé, es complicado, espero que Roku nos ayude”. Y es que la empresa de dispositivos y streaming lanzó ‘Zona Deportes’ dentro de su plataforma Roku Sports en México, una nueva sección que reúne la señal de (casi) todos los partidos de Liga MX, pues concentra los principales canales y aplicaciones, desde TUDN, Vix, Prime Video, Caliente TV, hasta TV Azteca y Fox Sports, que ya estarán en agosto; es decir, sólo faltan los partidos que tiene ESPN (San Luis).



Es una solución a la gran pregunta que aqueja a la afición: ¿dónde pasa el partido? En los últimos cinco años, las búsquedas en Google de la categoría de deportes con el término “dónde ver” aumentaron 700%, de acuerdo con Google Trends. La Zona Deportes de Roku facilita el acceso al contenido deportivo disperso en distintas señales, y en su ‘home’ aparecen las opciones y sugerencias de contenidos destacados, los en vivo, así como partidos o deportes favoritos. Está activa ya desde esta semana.