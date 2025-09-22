Esta Liga es de los (4) Fantásticos

La Liga MX hoy es la envidia del continente por el nivel de futbolistas de renombre internacional: de Martial y Ramos con Rayados a Correa con Tigres; de Keylor y Ramsey con Pumas a Saint-Maximin en América; James en León y Enner en Pachuca. De renombre y pasado, hasta Chivas tiene al Chicharito. En menor reflector, pero de calidad superlativa está Paulinho con Toluca, el más caro es Bogusz con Cruz Azul, y el juvenil de mayor brillo es Mora con Tijuana. Nombres que jamás se verían en Argentina, por ejemplo.

De todos, hay cuatro equipos que se han colocado con sus vistosos y poderosos planteles como contendientes y favoritos al título: Cruz Azul en primer lugar, seguido por los últimos campeones, Toluca y América, y después Rayados. No hay más. Serán animadores Tigres y Pumas, pero no al nivel de Los 4 Fantásticos, apuntados a ir a Semis. De este póquer sale el campeón. No-hay-más.

PARADELA, EL MEJOR, COSTO MENOS

Cruz Azul es el de mejores formas y resultados, es espectacular, el más divertido del Apertura 25, y a pesar de tantos nombres de categoría internacional regados en Liga MX, La Máquina tiene al que apunta ser el mejor refuerzo: José Paradela, el de más participaciones en gol (empatado con el también celeste Charlie Rodríguez).

Necaxa se encargó de filtrar que La Máquina había adquirido al argentino al hacer válida su cláusula de rescisión en 12 millones de dólares, sin embargo, no fue así, no fue necesario: Cruz Azul ‘solo’ necesitó llegar a 8.5 mdd para que los Rayos aceptaran traspasarlo. Hoy, es el mejor refuerzo del torneo.

IRONÍA: JOVIC TRAJO A MARTIAL

La presentación de Anthony Martial en Monterrey es la cereza en el pastel de los refuerzos de renombre, espectacular noche en el Gigante de Acero que se diluyó por el empate del América y su pasta de campeón. Irónicamente, el atacante francés no habría llegado a Liga MX si otra figura internacional cierra su traspaso: Luka Jovic con Cruz Azul, quien terminó fichando con el AEK, y eso orilló al exManchester United a buscar equipo. Pumas lo contactó, lo encaminó a México, pero lo convencieron el proyecto y millones de Rayados.

AUNQUE CHIVAS FALLA CON EL SUYO

Claro que hay que colocar al Chicharito Hernández entre los futbolistas de trayectoria mundial que le dan lustro con su nombre a Liga MX, aunque es el de peor rendimiento. Es increíble que en el Guadalajara sigan preocupados por darle minutos a Javier, que está fuera de ritmo, que se equivoca tanto que en una falla suya terminó el tercero del Toluca (irónicamente de Alexis), mientras que juveniles como Teun Wilke están borrados. ¿Será por convicción de Milito o imposición de la directiva? Creo que tú y yo sabemos la respuesta.