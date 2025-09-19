El reporte Ponce: Rayados les aplicó un Pumas

Poderoso. ¿Y qué tiene de malo ganar un fichaje poniendo más millones? Es la cruel danza profesional de la actualidad, el pez grande se come al chico. La directiva de Pumas ya aceptó que tenía un trato con Anthony Martial para reforzar a Universidad, estaban organizando el viaje para firmar, pero dejó de contestar el teléfono. Y es que apareció Rayados y sus dólares.



El Monterrey no sólo convenció al AEK, sino que le entregó una jugosa comisión a los representantes del francés, más del millón que pagó al club griego. Aunado a los 3.5 mdd anuales de salario, era difícil que Martial rechazara el cañonazo por ir a Pumas. Es más, cuando fueron por Chimy Ávila, aunque también llegaron a un principio de acuerdo con el Betis y el argentino, al final el atacante pidió mucho más sueldo con ganas de no salir de España y se cayó también.

Habrá auriazules enojados porque el Monterrey les ganó a una figura internacional con previo pacto, pero olvidan que Pumas hizo lo mismo recientemente, cuando le quitó a Keylor Navas al Newell’s de Argentina, de contrato vigente el histórico portero tico, pero Universidad se los saco también a punta de billetazos. El que a hierro mata, a hierro muere.

COSTOSA Y EFECTIVA PRUEBA DE CANCHA

Prodigiosa. La tecnología mundialista de la cancha del Estadio Akron de Chivas, el drenaje, pasó con notas extraordinarias tras el diluvio en Guadalajara para el duelo ante Tigres, pues el agua llegó a cubrir casi todo el terreno y al final se pudo efectuar el partido sin mayor contratiempo. Una maravilla. ¿Y cuánto costó? Pues en Monterrey aplicaron un sistema similar, con crecimiento del terreno cerca de la zona y supervisado por un Turf Manager de FIFA, que requirió 7 millones de dólares para su desarrollo e instalación con todas las medidas que exige un Mundial. Casi lo mismo que en la Perla Tapatía, una inversión que vale la pena.

LOS MILLONARIOS SE HARÁN MÁS MILLONARIOS

Opulentos. FIFA anunció incremento en los premios a los clubes según el aporte de futbolistas al Mundial de 2026, 70% más que lo repartido en Qatar 2022, además que ahora también repartirá a los equipos que tuvieron seleccionados desde Eliminatorias, aunque no lleguen al magno evento final.



El Mundial anterior, Manchester City (4.6 mdd) fue el de mayor ingreso, nada sorpresivo, seguido de Barcelona (4.5 mdd), Bayern (4.3 mdd) y Real Madrid (3.8 mdd), los clubes de los fichajes más costosos. Europa fue la confederación que robó los premios, después Asia, por los clubes con petrodólares, y luego Concacaf, por encima de Conmebol.

En nuestra región, Estados Unidos (5.4 mdd) tuvo mejores ingresos por los futbolistas en Qatar que México (4.7 mdd), pero el equipo que más recibió por su aporte al Mundial, fue Rayados (1.16 mdd).

CERRÓ EL REGISTRO POR BOLETOS

Aleatorio. Ya de cierre, seguramente cuando leas esta columna ya cerró la ventana de FIFA para registrarse al sorteo por entradas del Mundial 2026 (9am CDMX), y sirve explicar que no importa el momento en el que mandaste tu inscripción, cuando abrió el plazo o recién hoy por la mañana, pues no afecta tus posibilidades de resultar elegido. El 29 de septiembre recibirás un correo si fuiste seleccionado. ¡Éxito!