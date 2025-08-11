La sorpresa Azul de Faitelson ya puede calmarse

Nuestro futbol está inflado en valoración monetaria: en sueldos, en costos de jugadores, en precio de un club, hasta en la tasación de la propia Liga MX en conjunto. Estimaciones por encima de la realidad. Por eso resulta llamativo que un periodista experimentado como David Faitelson se haya sorprendido por el valor del contrato de Cruz Azul y Giakoumakis como para hacer un reportaje en Televisa, y que no repare en el de Saint-Maximin y el América, que es superior. Y seguro se asombrará de que las cifras celestes expuestas en TUDN no se pagarán, pues será mucho menos.

La cuenta del estimado David sobre La Máquina y Giorgos fue clara: 10 mdd por ficharlo del Atlanta United; 3.3 mdd de sueldo anual por cuatro años (13.2 mdd); 1 mdd al representante y 1.23 al agente; y 3.35 mdd por bono de firma de contrato. La cifra que expusó Faitelson fue de 28 millones 870 mil dólares. Sin embargo, las matemáticas no son tal.

Con el arreglo que está por cerrar Cruz Azul con el PAOK de Grecia para que se vaya cedido, hay que sacar la calculadora para disminuir la sorpresa del periodista de TUDN. El trato establece que el club griego asumirá 100% del sueldo, por lo que La Máquina sólo pagó un año, es decir, se ahorró 9.9 mdd de la cifra del reportaje de Televisa. Luego, por el préstamo, el PAOK traspasará al equipo cementero 2.3 mdd, lo que deja la cifra de Faitelson de 28.9 mdd en 16.7 mdd.

Y encima, la directiva del club celeste estableció en el contrato una sencilla obligación de compra si Giakoumakis logra ciertos objetivos, como minutos jugados, por 5 mdd, lo que terminará bajando el monto que le sorprendió al comunicador de Televisa hasta 11.7 millones de dólares.

SAINT-MAXIMIN NO ES UNA BOMBA

El contrato que expuso Faitelson de Cruz Azul y Giakoumakis queda por debajo del del América por Allan Saint-Maximin: 30 millones de dólares, 12 por la ficha y 4.5 de sueldo anual por cuatro años, más bonos y comisiones. Y la afición de las Águilas ha elevado la emoción por el francés. Pero aclaremos: no es una bomba, esas son contrataciones mediáticas de leyendas como Ramos con Rayados, James con León, Keylor con Pumas o Correa con Tigres.

La directiva del América no busca darle el dulce a su afición, llenar estadios o vender playeras antes que su objetivo más importante: contratar figuras rendidoras, eficientes para seguir buscando y conquistando títulos. Lo primero vendrá después de lograr campeonatos. Saint-Maximin es un tremendo fichaje, ayudará a más estrellas, pero no es una bomba.