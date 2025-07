Pumas, sin dirección estratégica deportiva

Keylor Navas no llegará a Pumas. Fue la bomba que cayó en Ciudad Universitaria y cimbró con fuerza. Después de la salida de Padilla, quien regresó a Europa, el equipo auriazul soñaba con un refuerzo de hierro, de esos que acomodan al equipo dentro y fuera de la cancha; el líder que hace años los del Pedregal no tienen.

El sueño pronto se convirtió en pesadilla: la directiva no abrió la cartera ante las exigentes peticiones de los argentinos. Pero, ¿será que por no gastar terminarán perdiendo?

Me parece que la respuesta es un doloroso sí. Es como si Pumas no recordara que lleva catorce años sin levantar un título de Liga, o como si no supiera que un DT no gana solo: para eso necesita una plantilla.

La incorporación de Efraín Juárez en el torneo pasado fue, sin duda, un acierto. Al banco llegó un tipo con carácter, que defenderá a muerte los colores de la Universidad. Pero él no puede solo, y la directiva no hizo nada por ayudarlo.

Decidieron desnudar al estratega: dejaron ir a Magallán, Funes Mori, Padilla y otros jugadores clave —al mismo tiempo— sin tener reemplazos claros. Eso no habla de estrategia. Habla de improvisación. De esa que en Pumas ya parece política institucional. Y es que pasaron dos meses entre torneo y torneo, y en ese tiempo simplemente se les fue la vida.

¿Aaron Ramsey? Sí, su nombre suena fuerte en redes, pero no en la cancha desde hace años. ¿Álvaro Angulo? Corre, lucha, cumple. ¿Pedro Vite? Talento prometedor, pero no resuelve lo que a Pumas le duele desde hace tres torneos: jerarquía, estructura y definición.

Ha pasado más de una década con Pumas viendo cómo los "procesos" terminan en promesas rotas. La pregunta es clara: ¿de verdad esto es todo lo que hay?

Pumas no necesita otra campaña de ilusión. Necesita una directiva que sepa hacia dónde va. Y ese destino no se compra con fichajes de último minuto. Se construye con planeación, con estructura deportiva, con liderazgo dentro y fuera del vestidor. Algo que hoy, simplemente, no se ve.

Y el torneo ya está encima.

