América, ¿Consentido del arbitraje?

Jardine soltó la bomba, mi Franky: la Comisión de Árbitros de Doña Fede fue a visitar al Club América para dar explicación a la directiva, cuerpo técnico y equipo, de lo que deben marcan los silbantes y los errores que tuvieron en el pasado, una charla de hora y media que el entrenador ventiló después del desastre en Aguascalientes de los nazarenos, que le habían dicho que marcarían distinto. Y surgió la duda: ¿Por qué hacer esa concesión de reunirse con las Águilas? Me puse a investigar.

Pues antes del arranque del Apertura, a fines de junio en la Fede, la Comisión de Árbitros le explicó a directivos de los 18 equipos los ajustes a las reglas para la temporada y ahí prometió que los silbantes visitarían a los planteles para charlar con plantel y técnicos. Tras escuchar a Jardine me di a la tarea de preguntar a qué clubes ya habían visitado, pero cuando iba en el séptimo, me quedó claro: a ninguno. Excepto el América.

La mayoría coincidió: “Sólo espero que haya piso parejo”, me dijeron varios directivos, “que no hagan cosas buenas que parezcan malas”, tiraron, “¿Qué se habrán dicho, por qué sólo ir con el América?”. Es un malestar que provocó la Comisión de Arbitraje por sólo atender de forma especial a las Águilas. Qué descuido, alimentando las históricas sospechas. Qué descuido.

TIGRES PASÓ SUSTO DE LA VIDA

El viaje a Toluca por la J3 de este Apertura es algo que Tigres nunca olvidará, y no por la sorpresiva victoria ante el cuadro alternativo de los Diablos, sino por el aterrizaje en la capital mundial del chorizo que rozó la tragedia. Resulta que ya en el aterrizaje en el aeropuerto mexiquense, el charter de los regios alcanzó a tocar tierra y justo cuando lo hizo, el avión sufrió una sacudida tremenda por lo que debió elevarse al instante sin poder aterrizar, ante la desesperación de los pasajeros. Y en lo que tardó en volver a tomar posición, me cuentan que vivieron momentos de angustia pues no sabían que había sucedido, varios con miedo. Me contaron que fue una ráfaga de viento la que provocó el caos y la zozobra de los norteños. Qué cosa.

GOBIERNO PAGA ARBITRAJES AL LEÓN

Pues exhibieron en la tierra ‘donde la vida no vale nada’ que el Gobierno de Guanajuato le paga al León los arbitrajes de todas sus divisiones: 15 millones de pesos como apoyo económico desde la Comisión del Deporte del estado a La Fiera, 9% de su presupuesto total, según reveló el Diario Al Día. El dinero fue solicitado por el León en febrero y entregado por las autoridades en marzo para cubrir gastos de preparación, operación y los silbantes, a cambio de que el club promueva el slogan ‘El Gobierno de la Gente’.

REBELDES QUIEREN RUGIR EN JUZGADOS

Y ya de salida, resulta que los Rebeldes de la Expansión, el famosísimo G6 que cada día pierde más adeptos, quieren que Doña Fede les regrese el pago del subsidio que les retiraron por demandar que interpusieron para que regresen el ascenso a Liga MX. Pero como desde el TAS no pinta bien el tema y ya les dieron un duro revés, me cuentan que están valorando llevar el caso a instancias civiles, pelear por esa plata en un juzgado mexicano, algo que tiene implicaciones hasta con FIFA. Yo les recomiendo que se la piensen bien.

