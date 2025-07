América va por otro

Mientras los aficionados y algunos especialistas se desgarran las vestiduras porque el América entró en crisis perdiendo más finales y sin refuerzos bomba, te cuento mi Francoamigo, que la directiva de las Águilas arrastra el lápiz para terminar de confeccionar la mejor plantilla de Liga MX.

Me contaron que dentro del análisis que confirmaron tras la derrota con Toluca en el Campeón de Campeones, el cuerpo técnico y la directiva azulcrema acordaron que necesitan a otro atacante, no necesariamente un ‘9’, sino un jugador más parecido a la función que tenía Diego Valdés o hasta la de Quiñones. Nada fácil.

Aún no hay negociaciones avanzadas por algún jugador en particular, pues aunque aún hay esperanza de que Javairo se quede en LAFC para liberar una plaza de extranjero, no es un hecho, por lo que podría ser un mexicano. Pero de que lo buscarán, dalo por hecho, americanista. Paciencia, que si hay un proyecto que sabe resurgir con títulos, es este del América. Y aún buscan reforzarlo.

¿CUÁNTO COSTÓ REALMENTE GALLOS?

En la presentación de los nuevos dueños del Querétaro, Mikel Arriola aseguró que la Liga Meme X vale 13 billones de dólares, lo que significa que en promedio un club vale más de 700 melones de los gringos. Justo el día que se ventiló a la prensa que Gallos fue comprado en apenas unos 120 milloncitos de los verdes. Pero no costó eso.

Me acabo de enterar por gente que estuvo involucrada en la parte final del acuerdo que acabó una de las multipropiedades, que por el club queretano, Marc Spiegel en realidad pagará 70 millones de dólares, cifra que logró negociar en la recta final. Un cero menos de lo que considera Doña Fede que vale en promedio un club de nuestro futbol.

A CHÍCHARO NADIE LO PARA

Ni Chivas ni las críticas de sus compañeras del Guadalajara Femenil, ni el dueño ni la directiva ni la Liga MX. Javier Hernández está desatado en redes, dejando frases escalofriantes como que la mujer debe “abrazar su feminidad limpiando”, pero no pasará nada. Pregunté a mis orejas rojiblancas y resulta que nada, no pasará nada, como fue con el cohetón del Piojo o las apuestas de Mozo, por citar últimos casos. No hay código en el Rebaño capaz de frenar a su máximo embajador, a un histórico, para que ya no siga ensuciando al escudo del club más mexicano con sus conceptos sobre los “verdaderos roles de la mujer”. El lesionado CH14 seguirá con sus videos sin mayor reparo.

¿ALETI SE LLEVA INVERSIÓN DEL FONDO MX?

Y ya de cierre, resulta que finalmente puede haber ganón desde México de aquel fallido Fondo de Inversión que estaba buscando unir a la Liga MX, pero se lo llevan a España. Me explico. Resulta que el Atlético de Madrid, luego de conocer y contactar a Apollo Global Management por el Atlético de San Luis, tras la posibilidad de invertir en México en aquella aventura que inició La Bomba Rodríguez, ahora negocia para meter lana, pero en el club insignia del grupo que lidera Miguel Ángel Gil Marín.

Resulta que la gestora de capital riesgo negocia entrar al accionariado del Aleti, valorado por esta operación en 2 mil 500 millones de euros (incluida la deuda). En principio, Apollo fue invitado a financiar la Ciudad del Deporte, el tremendo proyecto urbanístico colchonero junto al Estadio Metropolitano, que requiere inversión de 800 mde; le interesó, pero me contaron que al ver la magnitud de la inversión, plantearon mejor participar en la sociedad que controla al club colchonero. Están en negociaciones. No cabe duda, nadie sabe para quién trabaja, pues de ser inversor en el futbol mexicano se lo llevaron a España donde chance sí cuajará.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leyenda del América exige refuerzos tras nuevo fracaso ante Toluca